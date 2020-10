US-Wahl 2020: TV-Duell Trump vs. Biden live im TV und Live-Stream - Uhrzeit und Übertragung in Deutschland

In den USA steht das zweite TV-Duell zur US-Wahl 2020 zwischen Donald Trump und Joe Biden bevor. So können Sie das TV-Duell live im TV und im Live-Stream sehen.

Donald Trump und der Demokrat Joe Biden treten am 22. Oktober im zweiten TV-Duell gegeneinander an.

Es soll die letzte Debatte vor der US-Wahl 2020 sein, die in Deutschland zu später Uhrzeit stattfindet.

Mehrere Sender bieten die Übertragung des TV-Duells live im TV, außerdem gibt es den Live-Stream im Originalton.

New York - In den USA steht am Donnerstagabend US-amerikanischer Zeit, den 22. Oktober, das zweite und wohl auch letzte TV-Duell während der US-Wahl 2020 an. Noch einmal stehen sich Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden gegenüber.

Wer sich das TV-Duell in Deutschland live im TV oder im Live-Stream anschauen will, muss sich allerdings auf eine lange Nacht einstellen. Hierzulande ist das TV-Duell in der Übertragung aufgrund der Zeitverschiebung erst zu einer Uhrzeit am frühen Morgen des 23. Oktober zu sehen.

US-Wahl 2020: Erstes TV-Duell zwischen Trump und Biden verlief hitzig

Das zweite TV-Duell wird mit Spannung erwartet. Es ist einer der wohl wichtigsten Termine der Präsidentschaftswahlen 2020 in den USA. Das erste TV-Duell am 29. September kam bei den US-Amerikanern allerdings nicht sonderlich gut an, wie eine Blitzumfrage kurz darauf zeigte, denn die Kandidaten lieferten sich eine regelrechte Schlammschlacht. Einen klaren Sieger brachte die Debatte nicht hervor, bei den meisten Befragten blieb nach dieser Debatte bei der US-Wahl 2020 ein negatives Gefühl. Schon zu diesem Termin musste man in Deutschland lange aufbleiben, um das TV-Duell im TV oder Live-Stream zu sehen.

Der Kandidat der demokratischen Partei, Joe Biden, reagierte häufig ungehalten. „Halt die Klappe, Mann!“, sagte er schließlich, als Donald Trump ihn einmal mehr nicht aussprechen ließ und ihm ins Wort fiel. Trump sei ein Lügner, sagte Biden und bezog sich vor allem auf den Umgang mit der Corona-Pandemie. Auch als Rassist wurde Trump von Biden betitelt.

US-Präsident Donald Trump griff ebenfalls zu verbalen Attacken. Biden werde „von radikalen Linken manipuliert“. Außerdem bezichtigte Trump Bidens Sohn des Drogenbesitzes. Hunter Biden habe mit „fragwürdigen Geschäften“ im Ausland Millionen gemacht, polterte der aktuelle US-Präsident. Obwohl sich beide scharf attackierten, ging Umfragen zufolge Biden als Sieger des TV-Duells hervor. Auch in aktuellen Umfragen zur US-Wahl 2020 liegt der Herausforderer von Donald Trump derzeit vorn.

US-Wahl 2020: Zweites TV-Duell zwischen Trump und Biden am 22. Oktober

Das zweite TV-Duell zur US-Wahl 2020 war eigentlich für den 15. Oktober geplant gewesen. Daraus wurde jedoch nichts. Nachdem Trump verkündet hatte, seine Frau und er hätten sich mit dem Coronavirus infiziert, wollten die Organisatoren die Debatte virtuell austragen. Doch Donald Trump stellte sich quer. Unter solchen Bedingungen wolle er nicht teilnehmen. Der Termin wurde abgesagt, der Terminplan für die TV-Duelle durcheinander gewirbelt.

Nun findet die zweite, und somit wohl auch letzte Debatte der US-Wahl 2020 am 22. Oktober statt. Biden hatte sich dagegen ausgesprochen, die ausgefallene Debatte an einem dritten Termin kurz vor der US-Wahl am 3. November nachzuholen. Dann fehle der nötige zeitliche Abstand.

Zweites TV-Duell Trump vs. Biden: Übertragung live im TV auf phoenix

Der Sender Phoenix überträgt das TV-Duell in der Nacht vom 22. auf 23. Oktober um 2.45 Uhr deutscher Zeit live im TV. Diese Debatte wird in der Belmont University in Nashville im US- Bundesstaat Tennessee stattfinden. Die Moderation liegt bei Sara Bildau. In der Nacht zum Freitag hat der Sender zudem eine Themennacht angekündigt.

Zweites TV-Duell Trump vs. Biden: Übertragung live im TV in der ARD

Das TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden wird auch in der ARD übertragen. Am Freitag, 23. Oktober, ab 2.40 Uhr sind die beiden Präsidentschaftskandidaten in der Sendung „Weltspiegel extra: Das TV-Duell“ zu sehen. 90 Minuten dauert die Live-Sendung zur Uhrzeit mitten in der Nacht. Moderiert wird sie von ARD-Korrespondent Stefan Niemann, der das letzte TV-Duell der US-Wahl 2020 zudem gemeinsam mit Experten einordnet.

Zweites TV-Duell Trump vs. Biden: Übertragung im Live-Stream der ARD

Die ARD sendet das TV-Duell nicht nur live im TV, sondern richtet außerdem auch einen Live-Stream ein, wie es von dem Sender heißt. Die letzte Debatte der US-Wahl 2020 wird anschließend auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen.

Zweites TV-Duell Trump vs. Biden: Übertragung im Live-Stream bei C-SPAN

Das TV-Duell wird außerdem auch beim US-amerikanischen Fernsehsender C-SPAN zu sehen sein. Auf der Website des Senders C-SPAN.org wird das zweite und letzte TV-Duell per Live-Stream übertragen.