US-Wahl 2020: Umfragen zeigen drastische Reaktion auf TV-Duell - beide Kandidaten sind Verlierer

Das TV-Duell in den USA ging womöglich für beide Teilnehmer nach hinten los. Eine Umfrage deutet an, wer dabei weniger der Verlierer war.

Eine Blitzumfrage lieferte nach dem TV-Duell in den USA ein erstes Stimmungsbild.

ein erstes Stimmungsbild. Der Auftritt der Kandidaten für die US-Wahl 2020 löste bei den Wählern negative Gefühle aus.

Keiner der Kandidaten konnte eine klare Mehrheit für sich gewinnen.

Cleveland - Das erste TV-Duell in den USA ist womöglich für beide Kandidaten nach hinten losgegangen. Darauf deutet eine erste Blitzumfrage unter TV-Zuschauern in den USA hin.

Viele US-Amerikaner, die den wichtigen Wahlkampfauftritt vor dem Fernseher verfolgten, teilten zum großen Teil ein ganz bestimmtes Gefühl: Anstrengend ist es wohl gewesen, wie die Umfrage des Senders CBS ergab. Aber nicht nur das, die Reaktionen waren noch viel drastischer.

TV-Duell in den USA löst bei Wählern Ablehnung aus

Die CBS-Blitzumfrage wollte wissen, welches überwiegende Gefühl die Befragten beim Ansehen des TV-Duells hatten. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) gaben an, sie seien davon „verärgert“ gewesen. Diese Zahl deutet darauf hin, dass sich Anhänger von Trump und Biden zumindest in diesem Punkt einig sein könnten - auch wenn es vor der US-Wahl 2020 nur wenig Annäherungspunkte zwischen den politischen Lagern gibt. Nur 31 Prozent fühlten sich von der Debatte unterhalten. Die Blitzumfrage hatte noch weitere Antwortmöglichkeiten: 19 Prozent der Befragten seien danach “pessimistisch“ gewesen und 17 Prozent gaben an, die Debatte sei für sie informativ gewesen.

US-Wahl 2020: Niveau der Debatte bleibt Zuschauern nicht verborgen

Kein Wunder, war das TV-Duell doch von zahlreichen persönlichen Angriffen und einem sehr rauen Umgangston geprägt. US-Präsident Donald Trump brachte Drogen-Vorwürfe gegen Joe Bidens Sohn ins Spiel. Biden wiederum bezeichnete Trump als „Rassisten“. Biden sei von der „radikale Linken“ manipuliert, Trump sei ein „Clown“. Der Moderator musste wiederholt eingreifen. Das Niveau sank mehrfach auf einen Tiefpunkt und die Wähler hatten dazu eine klare Meinung. Den Ton der Diskussion, bei der vor allem der republikanische Amtsinhaber Trump seinem Herausforderer wiederholt ins Wort fiel, empfanden 83 Prozent der Befragten als negativ, nur 17 Prozent als positiv.

Schon vor dem TV-Duell in den USA vermeldete CBS, dass kaum jemand die Debatte einschalten werde, um vor der US-Wahl 2020 seinen Favoriten zu suchen. Sechs Prozent sei der Anteil der potenziellen Zuschauer, die noch unentschlossen sind. Für Trump und Biden ist diese scheinbar kleine Zahl trotzdem sehr relevant. Kleinste Verschiebungen in der Wählergunst können in einzelnen Bundesstaaten der USA bereits zu einem anderen Wahlsieger führen.

Wer hat das erste TV-Duell zur US-Wahl 2020 gewonnen?

Wer ist nun also der Gewinner des Abends? Die nüchterne Antwort lautet wohl: keiner der beiden Präsidentschaftskandidaten. Für den demokratischen Herausforderer Joe Bilden gibt es zwar eine Mehrheit, doch konnte er in der ersten Umfrage nicht einmal die Hälfte der Zuschauer für sich gewinnen. Auf die Frage, wer die Debatte gewonnen hat, nannten 48 Prozent Biden und 41 Prozent Trump. Für rund und zehn Prozent gab es keinen Sieger, sondern ein Unentschieden. (rm/dpa)

Rubriklistenbild: © Julio Cortez/AP/dpa