Pence gegen Trump: Pikantes Republikaner-Duell naht

Von: Andreas Schmid

Kontrahenten um die republikanische Präsidentschaftskandidatur? Donald Trump und sein ehemaliger Vize Mike Pence. (Archivbild) © Michael Brochstein/dpa

Kommt es in den USA zum Republikaner-Showdown Donald Trump gegen Mike Pence? Es verdichten sich die Anzeichen für ein Duell der einstigen Partner.

Washington, D.C. - „Hängt Mike Pence“ skandierte ein wütender Mob von Trump-Fans am 6. Januar 2021. Die aufgebrachte Menge wollte die Wahlniederlage Donald Trumps nicht anerkennen und stürmte das Kapitol. Pence war damals Vizepräsident der USA und eigentlich ein Vertrauter von Trump. Am jenem 6. Januar weigerte sich Pence allerdings, die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu blockieren. Das hatte Trump gefordert.

Derzeit läuft in den USA ein Untersuchungsausschuss, der die Ereignisse des 6. Januar rekonstruieren soll. Dabei geht es auch um die Verantwortung Trumps. Der U-Ausschuss ist in den USA derzeit politisches Topthema. Republikaner wie Demokraten werfen mit gegenseitigen Schuldzuweisungen um sich. Trump und Pence sind mittendrin. Ein Vorgeschmack auf das Präsidentschaftsrennen?

Trump gegen Pence: Wer geht für die Republikaner ins Präsidentschaftsrennen?

In den USA wird 2024 das nächste Mal gewählt. Der Wahlkampf läuft aber schon jetzt allmählich an – vor allem bei den Republikanern. Wer die „Grand Old Party“ zur Rückeroberung des Weißen Hauses führen wird, ist unklar. Das entscheiden ohnehin erst die Vorwahlen. Mit dabei sein könnten aber ausgerechnet die beiden Rivalen Donald Trump und Mike Pence.

Ex-Präsident Trump flirtet schon länger mit dem Gedanken einer erneuten Kandidatur. Schon bald könnte der 76-Jährige seine Entscheidung bekannt geben. Tendenz: Trump will es noch einmal wissen. Laut US-Medien verdichten sich die Anzeichen, wonach ihn mit Pence sein früherer Vize herausfordern könnte.

„Verschärfte Rivalität“ zwischen Trump und Pence: Duell in Arizona

Die New York Times meldete jüngst, dass sich Pence bereits auf eine mögliche Kandidatur vorbereitet. Die US-Nachrichtenagentur AP schrieb von einer „verschärften Rivalität“ zwischen Trump und einem „immer angriffslustiger werdenden“ Pence. Die Zeitung The Hill berichtet von Pence‘ Terminkalender. Der frühere Gouverneur von Indiana nehme „immer selbstbewusster an kampagnenähnlichen Veranstaltungen und Auftritten teil“.

Etwa an einem Treffen mit dem Republican Study Committee, der größten konservativen Fraktion im Repräsentantenhaus, der Pence von 2005 bis 2006 vorstand. Im August soll er nach New Hampshire reisen, wo die Vorwahlen mit als Erstes stattfinden. Außerdem spricht er – nahezu zeitgleich mit Trump – auf Veranstaltungen in Washington.

Erstes kleines Stellvertreter-Duell ist die Gouverneurswahl in Arizona. Pence unterstützt Karrin Taylor Robson. Sie tritt gegen Kari Lake an, Trumps-Favoritin. Pence will am Freitag mit Robson in der Hauptstadt Arizonas Wahlkampf machen – am selben Tag, an dem Trump in Prescott Valley eine Kundgebung für Lake leiten wird.

Mike Pence: Politische Ämter des Republikaners

2017 bis 2021: Vizepräsident der USA 2013 bis 2017: Gouverneur von Indiana 2001 bis 2013: Mitglied im US-Repräsentantenhaus

Republikanische Vorwahl: Trump in Umfrage klar vor Pence

Ob Pence ein mögliches Duell gegen Trump für sich entscheiden kann, scheint fraglich. Der Ex-Präsident hat nach wie vor breite Unterstützung, vor allem aus konservativen Parteikreisen. Und: Laut Umfragen ist Trump deutlich beliebter als Pence. In einer Erhebung von Harvard CAPS/Harris gaben 41 Prozent der registrierten republikanischen Wähler an, dass sie für Trump stimmen würden, wenn die Vorwahlen 2024 heute stattfinden würden. Bei Pence waren es 7 Prozent. Aussichtsreicher scheinen da sogar die Chancen von Ron de Santis, Gouverneur von Florida. Er kommt auf 12 Prozent.

Trump äußerte sich noch nicht konkret zu einem möglichen Duell mit Pence. Stattdessen attackierte er seinen früheren Vize öffentlich. „Mike hatte nicht den Mut zu handeln“, sagte Trump auf einer Veranstaltung einer ultra-konservativen religiösen Organisation in Nashville. Pence habe am 6. Januar 2021 die Chance gehabt, „historisch“ zu sein. „Aber Mike hatte Angst, wovor er auch immer Angst hatte.“ Der Sturm aufs Kapitol könnte ein mögliches Duell Trump-Pence prägen. Das republikanische Vorwahlrennen nimmt in jedem Fall Fahrt auf. (as)