Donald Trump unterstützt ehemaligen Kritiker in Ohio und erprobt seinen Einfluss in der Partei

Von: Linus Prien

Teilen

J. D. Vance © Brian Cahn via www.imago-images.de

In Ohio wird am 03. Mai entschieden, welcher Republikaner im November bei den Midterm-Elections zur Wahl stehen wird. Donald Trump unterstützt nun einen ehemaligen Kritiker.

Delaware - In Ohio wird am 03. Mai der republikanische Kongresskandidat für die Zwischenwahlen, die dieses Jahr stattfinden, gewählt. Im Rennen hat sich bisher noch kein klarer Favorit heraus getan. Jetzt hat der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, jedoch öffentlich einen Kandidaten unterstützt. Es handelt sich um James David Vance. Ein ehemaliger Kritiker Trumps, der jetzt jedoch auf die Gunst des ehemaligen Präsidenten setzen kann. Ob Vance mit der Unterstützung von Trump die Nominierung zum republikanischen Kandidaten für die Zwischenwahlen erreichen kann, ist noch unklar. Es handelt sich auch um eine Probe von Trumps Einfluss in der republikanischen Partei.

US-Wahlen: Wer ist J. D. Vance?

J. D. Vance ist ein Politik-Newcomer. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie und wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Aufgrund des Drogenkonsums seiner Mutter wurde er vor allem von seinen Großeltern aufgezogen. Nachdem er seinen High-School-Abschluss absolviert hatte, ging er zur Armee und wurde US-Marine. Im Anschluss studierte er Politikwissenschaften, Philosophie und Jura. Er schloss sein Jurastudium an der prestigereichen Yale University ab. 2016 erschien sein autobiografischer Roman „Hillbilly-Elegie“. Das Buch handelt vom Leben der armen, weißen Unterschicht in den USA. Das Buch wurde zum New York Times-Bestseller und wurde verfilmt. In den vergangenen Jahren arbeitete Vance in der Finanzbranche in San Francisco.

US-Wahlen: J. D. Vance und seine Beziehung zu Trump

Der Kandidat, für den Donald Trump eine seiner „Rallies“ abhielt, war vor einigen Jahren ein sogenannter „Never Trumper“, also ein scharfer Kritiker des einstigen Präsidenten. 2016 nannte er Trump einen „Idioten“ und er sagte öffentlich, dass er 2016 nicht für ihn gewählt habe. Doch in den vergangenen Jahren scheint Vance einen Sinneswandel gehabt zu haben. In einem Interview mit dem Nachrichtensender Fox News entschuldigte sich Vance bei Trump und bat darum, nicht auf Grundlage seiner vorherigen Aussagen über Trump beurteilt zu werden. Seine Kommentare über Trump bereue er mittlerweile. Nun gibt er sich als Unterstützer des ehemaligen Präsidenten und nahm seine Unterstützung dankend an. Bei der Rally, die Trump für ihn veranstaltete, nannte Vance ihn „den besten Präsidenten meiner Lebenszeit“, wie Politico berichtete.

Donald Trump in Ohio © imago

US-Wahlen: Warum diese Wahlen auch für Trump wichtig sind

„Im großartigen Bundesstaat Ohio ist J. D. Vance der am besten qualifizierte Kandidat, um im November zu gewinnen.“ Das sagte Trump über J. D. Vance, wie der Guardian berichtete. Auch für Trump wäre es wichtig, dass Vance die Nominierung für die Wahlen im November gewinnt. Derzeitig zeichnet sich ein enges Rennen zwischen mehreren republikanischen Anwärtern in Ohio ab. Sollte Trumps Unterstützung eine Trendwende mit sich bringen, würde er damit seinen Einfluss in der Partei und seine Beliebtheit bei den Wählern unter Beweis stellen können.

Was Trumps Wahlaufruf für Vance bisher gebracht hat, ist vor allem Geld. Wie Daily Beast berichtete, soll Vance innerhalb einer Woche nach der Rally mehr Wahlkampfspenden erhalten haben, als in den ersten drei Monaten des Jahres. Da Trump in der Vergangenheit angedeutet hatte, 2024 noch einmal bei den Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, wäre diese Machtdemonstration wichtig für ihn. Auch als Signal an andere Republikaner, die über eine Kandidatur nachdenken. (lp)