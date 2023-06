US-Wahlkampf: Auch Ex-Vize Mike Pence will Präsident werden

Von: Nadja Zinsmeister

Das republikanische Bewerberfeld wächst weiter. Nun bewirbt sich auch Ex-Vize-Präsident Mike Pence. Er stand lange loyal an Trumps Seite.

Washington – Mike Pence stand als Vizepräsident loyal an der Seite von Donald Trump – das soll sich nun ändern. Der Republikaner will bei den US-Präsidentschaftswahlen ins Weiße Haus einziehen und reichte am Montag (6. Juni) die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Damit ist er offiziell ein weiterer Kandidat seiner Partei bei der Wahl 2024.

Offiziell geäußert hat sich Pence zu seiner Kandidatur bislang nicht. Eine Ankündigung wird an diesem Mittwoch erwartet, an seinem 64. Geburtstag. Der Ex-Vize-Präsident hatte eine Kandidatur aber bereits seit geraumer Zeit erwähnt und öffentlich Spekulationen befeuert. Umfragen zum republikanischen Bewerberfeld zufolge landet Pence bislang auf Platz drei, jedoch mit großem Abstand hinter Trump und Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Ob und in welcher Art der ehemalige Präsident Donald Trump sich zur Kandidatur von Pence äußern wird, bleibt offen. Pence war von 2017 bis 2021 sein Stellvertreter gewesen und trat stets als treuer Weggefährte auf. Die beiden haben mittlerweile aber ein gespanntes Verhältnis, nicht zuletzt wegen der Kapitol-Stürmung 2021. Damals hatten randalierende Trump-Anhänger unter anderem „hängt Mike Pence“ skandiert.

Hintergrund der verbalen Attacken war, dass Mike Pence sich damals geweigert hatte, eine Zertifizierung des Sieges des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 durch den Kongress zu stoppen. Das hatte Trump gefordert, nachdem er über Wochen widerlegte Wahlbetrugsvorwürfe verbreitet hatte. Pence zog durch die Verweigerung den Hass vieler Trump-Anhänger auf sich.

Ex-Vize-Präsident Mike Pence will Präsident werden - Angespanntes Verhältnis zu Donald Trump

Pence wurde auch zur Zielscheibe wütender Attacken Trumps. „Seine rücksichtslosen Worte haben meine Familie und alle im Kapitol an diesem Tag in Gefahr gebracht“, sagte Pence im März über Trump. „Und ich weiß, dass die Geschichte Donald Trump zur Verantwortung ziehen wird.“ (nz/afp/dpa)