Hackerangriff mit skurriler Konsequenz: Menschen in den USA horten verzweifelt Benzin - zum Teil in Plastiktüten

Hamsterkäufe

Nach einem Hackerangriff auf eine US-Pipeline kam es in einigen Teilen des Landes zu Benzin-Engpässen. Menschen fingen an, den Kraftstoff sogar in Mülltüten zu horten.

Washington - Erpresser hatten eine Pipeline in den USA vergangenen Freitag (7. Mai) lahmgelegt. Dies verursachte in Teilen des Landes große Benzin-Engpässe. Der private Betreiber Colonial der Pipeline hatte den Betrieb am Mittwoch schrittweise wieder aufgenommen. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur sagte Präsident Joe Biden am Donnerstag, es gebe starke Anhaltspunkte dafür, dass der Angriff seinen Ursprung in Russland gehabt habe. Die US-Regierung gehe aber nicht davon aus, dass der Kreml involviert gewesen sei.

Nach Hackerangriff: Menschen in USA horten Benzin - zum Teil in Plastiktüten

Die Pipeline ist für die US-Versorgung von großer Bedeutung, sie transportiert etwa 45 Prozent aller an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffe. Vor allem in Washington kam es am Donnerstag (13. Mai) zu Hamsterkäufen. Dort hatten am Abend drei von vier Tankstellen keinen Sprit mehr, wie Patrick De Haan von der Marktanalysefirma Gasbuddy auf Twitter mitteilte.

Autofahrer suchten daher verzweifelt nach Benzin. US-Präsident Joe Biden rief die Amerikaner dazu auf, nicht in „Panik“ zu verfallen. „Kaufen Sie in den nächsten Tagen nicht mehr Benzin, als Sie brauchen“, sagte er am Donnerstag im Weißen Haus. Die Versorgung werde sich bald wieder normalisieren. „Panikkäufe werden das nur hinauszögern.“ Schlangen an Tankstellen zu sehen, sei beängstigend, räumte der US-Präsident ein. Das Wichtigste sei nun aber, „nicht in Panik zu verfallen“.

In den sozialen Medien kursierten Videos, in denen Personen sich den Kraftstoff sogar in Plastiktüten abfüllten. Dies ging so weit, dass die Behörden davor explizit warnten. Laut AFP sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg, Treibstoff dürfe nur direkt in den Tank oder in zugelassene Behälter gefüllt werden. „Jetzt ist der Moment, vorsichtig und vernünftig zu sein.“ Auch die Verbraucherschutzbehörde CPSC warnte vor dem Abfüllen in Mülltüten. Es könnte potenziell „tödlichen Konsequenzen“ haben. „Füllen Sie keine Plastiktüten mit Benzin. Wir wissen, das klingt einfach, aber wenn Menschen verzweifelt sind, denken sie nicht mehr klar.“

Nach hohem Anstieg fallen die Benzinpreise wieder - Hintergründe des Angriffs unklar

Im Verlauf der Woche ist es wegen des Angriffs auf die Pipeline zu einem enormen Anstieg der Benzinpreise gekommen. An diesem Freitag (14. Mai) meldete die dpa, dass die Meldungen über Benzin-Engpässe in Teilen der USA den Notierungen der Preise keinen neuen Auftrieb verleihen konnte. Die Ölpreise seien wieder leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,96 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 63,80 Dollar.

+ In mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten kam es nach einem Hackerangriff zu geschlossen Tanksäulen. © Manuel Balce Ceneta/dpa

Viele Hintergründe des Hackerangriffs sind weiterhin unklar. So ist etwa unbekannt, wie viel Geld die Hackergruppe DarkSide, die als verantwortlich für die Attacke gilt, von dem Betreiber erpressen wollte. Das Unternehmen hielt sich bislang auch bedeckt dazu, ob überhaupt Lösegeld gezahlt wurde. Biden sagte am Donnerstag auf die Frage nach möglichen Lösegeldzahlungen: „Das kommentiere ich nicht.“ (dpa/tkip)

