Progressive Abgeordnete protestieren in den USA gegen Anti-China-Politik - Angst vor Rassismus und Hass

Globale Debatte um China

von Christiane Kühl schließen

Die USA fahren auch unter Präsident Joe Biden einen harten Kurs gegen China. Nun regt sich Widerstand progressiver Kräfte: Sie fürchten zunehmenden Rassismus und einen neuen Kalten Krieg.

Washington/München - Mehrere prominente Abgeordnete haben die USA vor einem zu konfrontativen Kurs gegenüber China gewarnt. Während im US-Senat ein Paket aus mehreren Anti-China-Gesetzen debattiert wird, sprechen sich vor allem progressive Mitglieder der Demokratischen Partei sowie mehr als 60 Aktivist:innen-Gruppen nach einem Bericht des überparteilichen US-Nachrichtenportals Politico für einen gemäßigteren Ansatz aus. „Wir müssen zwischen berechtigter Kritik an der Menschenrechtsbilanz der chinesischen Regierung und einer Mentalität des Kalten Krieges unterscheiden, die China als Sündenbock für unsere eigenen innenpolitischen Probleme benutzt und chinesische Amerikaner:innen dämonisiert“, sagte demnach die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar.

USA: Senat debattiert mehrere chinakritische Gesetzesvorlagen

Im US-Kongress ist ein harter Kurs gegenüber China eines der wenigen Themen, bei denen sich die beiden zerstrittenen Parteien der Demokraten und Republikaner einig sind. Am Montag (17. Mai) hatten Abgeordnete beider Parteien im Senat dafür gestimmt, den vom demokratischen Mehrheitsführer Chuck Schumer eingebrachten „Endless Frontier Act“ voranzutreiben, der die Basis für eine Reihe konkreter Maßnahmen bilden soll. Dazu soll etwa eine US-Sicherheitsstrategie im indopazifischen Raum gehören, ebenso wie Technologieförderung oder Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes in den USA.

Am Dienstag (18. Mai) kamen weitere Vorlagen hinzu, darunter der Strategic Competition Act, der die militärische Überwachung Chinas und die Unterstützung der US-Verbündeten in Asien verbessern soll. Der Senat benannte das Gesamtpaket daraufhin in U.S. Innovation and Competition Act um, „Gesetz für Innovation und Wettbewerb.“ „Extremer Wettbewerb“ ist das Schlagwort, mit dem US-Präsident Joe Biden kurz nach seinem Amtsantritt das Verhältnis der USA zu China charakterisierte. Biden unterstützt den Entwurf Schumers, der seit vielen Jahren zu den China-Falken gehört. „Wir können entweder eine Welt haben, in der die Kommunistische Partei Chinas die Regeln für 5G, künstliche Intelligenz und Quantencomputer festlegt - oder wir können sicherstellen, dass die USA am schnellsten dort ist“, sagte Schumer am Montag im Senat.

USA: China-Falken dominieren die Diskussion über den Umgang mit Peking

Chinakritische Falken dominieren inzwischen die Debatte in Washington und dem Weißen Haus, analysierte kürzlich das britische Magazin Economist. „Es braucht keinen Mut, heute ein China-Falke zu sein. Es braucht Mut, keiner zu sein “, zitiert das Magazin einen ehemaligen Berater mehrerer Präsidenten. Mehrere einst geschätzte China-Spezialist:innen seien heute in Ungnade gefallen, so das Blatt. Dazu haben neben dem generell latent antichinesischen politischen Klima in den USA auch Chinas eigene Politik und Töne beigetragen. Seit dem Amtsantritt von Präsident Xi Jinping agiert China außenpolitisch zunehmend selbstbewusst und verstärkte die Repressionen im Inland. Hatte die internationale Gemeinschaft früher auf „Wandel durch Handel“ gehofft, ist dies inzwischen einer großen Enttäuschung gewichen. Heute befinden sich die USA in einem Handelskrieg mit China und drängten chinesische Firmen wie den Telekommunikationsausrüster Huawei aus Sorge vor Spionage aus dem Markt.

Kritiker:innen der Gesetzeswelle befürchten nun eine überzogene Reaktion. Washington laufe Gefahr, durch eine Konfrontation Chinas die eigenen globalen Ziele - etwa beim Klimaschutz - zu torpedieren. Andere kritisieren eine bevorstehende Ausgabenspirale für Rüstungsgüter infolge einer Militarisierung im Indopazifik. Wieder andere warnen davor, die China-Politik für innenpolitische Strategien zu missbrauchen. Es sei eine Falle, „Konflikte mit China vor allem als Chance auf die Schaffung einer parteiübergreifenden Einigkeit anzusehen“, erläutert Matt Duss, außenpolitischer Berater des demokratischen Senators und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders. Man solle sich lieber mit den „möglichen Auswirkungen eines neuen Kalten Krieges zwischen den USA und China“ befassen, so Duss bei Politico. Die Debatte zeigt, wie komplex geopolitische Fragen in aller Regel sind - jede strategische Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich, von denen nicht alle unbedingt gewollt sind.

Sorge wegen anti-asiatischer Hasspropaganda in den USA wächst - „Beunruhigender Trend“

Eine weitere Sorge gilt der Ausbreitung anti-asiatischer Hasspropaganda ähnlich der Islamophobie nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Die Spannungen zwischen den USA und China sowie die Corona-Pandemie haben bereits zu Rassismus und sogar Gewaltakten gegen Asiat:innen geführt. US-Justizminister Merrick Garland spricht von einem „beunruhigenden Trend“ und einem „signifikanten Anstieg von Angriffen und Belästigungen“, die durch Vorurteile gegen asiatischstämmige Amerikanerinnen und Amerikaner motiviert sind. Die Polizei in New York zeigte Anfang Mai Videos rassistisch motivierter Hammer- und Messerattacken am hellichten Tag.

Die Gruppe Stop AAPI Hate - AAPI steht für „Asiatische Amerikaner:innen und Menschen von Pazifischen Inseln“ - verzeichnete mehr als 6600 rassistische Attacken zwischen Mitte März 2020 und Ende März 2021. Davon hätten sich fast 3000 allein im März diesen Jahres ereignet. Das bedeutet eine deutliche Zunahme solcher Übergriffe, von denen knapp zwei Drittel bisher noch Beschimpfungen sind. Andere Opfer aber werden bespuckt oder am Betreten von Geschäften gehindert. Fast die Hälfte der Angriffe wurden laut Stop AAPI Hate von Menschen chinesischer Abstammung gemeldet. Gut 60 progressive Gruppen, darunter Forschende, Jurist:innen, Institute oder Vereine asiatischer Amerikaner:innen, gaben daher einen gemeinsamen Appell heraus. Eine harte Anti-China-Politik nähre „zwangsläufig Rassismus, Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und weißen Nationalismus“, heißt es darin.

Das Gesetzespaket könnte noch in diesem Monat zur Abstimmung im Senat kommen. Aufgrund der ungewohnten überparteilichen Einigkeit ist eine Zustimmung trotz der lauter werdenden Kritik wahrscheinlich. (ck)