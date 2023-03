USA und China sollten laut Li Qiang zukünftig eng miteinander zusammenarbeiten

Chinas neues Regierungschef spricht auf seiner ersten Pressekonferenz über zukünftige Entwicklungen. © IMAGO

Li Qiang, Chinas neuer Regierungschef befürwortet den Ausbau einer Zusammenarbeit zwischen China und den USA.

Peking - Eine Abkoppelung diene niemandem, sagte Li Qiang am Montag auf einer Pressekonferenz nach Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. In Wirtschaft und Handel seien die beiden größten Volkswirtschaften eng miteinander verbunden, wovon beide profitiert hätten. «China und die USA können und müssen zusammenarbeiten.»

Er wiederholte indirekt den Vorwurf von Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass die USA einen Aufstieg Chinas in der Welt durch Eindämmung und Isolation verhindern wollten: «Einkreisung und Unterdrückung ist im Interesse von niemandem», sagte Li Qiang. Anders als der Präsident und auch Außenminister Qin Gang im Laufe der Tagung schlug der in China geborene Li Qiang allerdings vergleichsweise versöhnliche Töne gegenüber den USA an. (dpa)

Regierungschef von China sieht viele wirtschaftliche Unsicherheiten

Peking - Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind aus Sicht des neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang «nicht optimistisch». China sehe viele Unsicherheitsfaktoren, Instabilität und unvorhersehbare Ereignisse, sagte der chinesische Regierungschef am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz zum Abschluss der diesjährigen Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. «Das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren, ist eine herausfordernde Aufgabe, nicht nur für China, sondern für alle Länder in der Welt», sagte Li Qiang. Es werde für China nicht leicht, wie geplant «rund fünf Prozent» Wachstum zu erreichen - und erfordere zusätzliche Anstrengungen. (dpa)