China-Spionage in den USA: Ex-US-Admiral warnt jetzt offen

Von: Fabian Müller

Das US-Militär hat den chinesischen Spionageballon abgeschossen. © Twitter/Screenshot/@Joyce_Karam

In den USA herrscht Aufregung um zahlreiche unbekannte Flugobjekte und mindestens einen chinesischen Spionage-Ballon. Experten warnen nun die US-Regierung.

Washington - Die US-Regierung ist schlecht auf die chinesische Spionage vorbereitet. Das schreibt James Stavridis, Admiral der US-Navy im Ruhestand und ehemaliger Nato-Oberbefehlshaber in Europa in einem Beitrag für das Nachrichtenportal Bloomberg. Zwar wären die USA fähig gewesen, den chinesischen Spionageballon erfolgreich abzuschießen. Stavridis stellte aber gleichzeitig infrage, ob das auch bei anderen Flugobjekten in Zukunft gelingen werde.

Mehrere Flugobjekte, darunter mindestens ein chinesischer Spionageballon, sind in den vergangenen Tagen über verschiedenen Regionen Nordamerikas abgeschossen worden. Stavridis vermutet, die Chinesen hätten den Ballon möglicherweise in den US-Luftraum geschickt, um unter anderem ihren Unmut über das Verhalten der USA in Zusammenhang mit Taiwan zum Ausdruck zu bringen.

USA nicht auf China-Spionage vorbereitet? Forderungen nach neuen Methoden werden laut

Stavridis warnt: „Je mehr wir über das Eindringen von Flugkörpern in den amerikanischen und kanadischen Luftraum erfahren, desto mehr müssen wir über Technologie, Taktik, Operationen und Strategie nachdenken. Jeder dieser Punkte spielt eine Rolle beim Verständnis eines komplexen Ökosystems, das sozusagen unter dem Radar geflogen ist.“

Aus taktischer Sicht müsse das US-Militär dringend darüber nachdenken, wie es künftig Spionageballons in der Luft bergen könne, ohne sie abschießen zu müssen. Eine der dafür eingesetzten Sidewinder-Raketen kostet 400.000 US-Dollar. Es brauche also kostengünstigere Optionen, schreibt Stavridis. Schon während des Kalten Krieges habe die US-Luftwaffe routinemäßig solche Flugkörper in rund 60 Kilometer Höhe geborgen.

Video: Biden: Chinas Ballon-Spionage ist Verstoß gegen Völkerrecht

Einige Experten hingegen bewerten den Einsatz des US-Militärs weniger kritisch. Gegenüber dem Portal Newsweek sagte der leitende Berater des Center for Strategic and International Studies, Mark Cancian, dass er die Vorgehensweise des Militärs als zufriedenstellend bewerte, da das erste Objekt in der Luft entdeckt worden sei, als es sich bereits über US-Territorium befunden habe, während die weiteren von den USA abgeschossenen Flugkörper angesichts des starken politischen und öffentlichen Drucks abgeschossen worden seien.

„Am beunruhigendsten war die Erkenntnis, dass Objekte wie diese das US-Luftverteidigungssystem durchdringen konnten, und zwar nicht nur jetzt, sondern offenbar auch wiederholt in der Vergangenheit“, sagte Cancian. „Es gibt Lücken, die uns nicht bekannt waren und die sofort geflickt werden müssen“. Auch er sehe dringenden Handlungsbedarf und stimme Stavridis zu: Es gebe die „Notwendigkeit einer besseren Überwachung“ des Luftraums über den USA. (fmü)