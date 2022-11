Vor Ankunft von US-Vizepräsidentin Harris: Zwischenfall mit China im Südchinesischen Meer

Von: Markus Hofstetter

US-Vizepräsidentin Kamala Harris besucht die Philippinen. Kurz zuvor blockierte Chinas Küstenwache ein philippinisches Marineschiff im umstrittenen Südchinesischen Meer.

Manila - Die Ambitionen Chinas sind groß, sie gehen weit über Taiwan hinaus. Das Machtstreben Pekings bekommen auch die Philippinen zu spüren. So warf die Regierung in Manila der chinesischen Küstenwache im November 2021 vor, zwei philippinische Versorgungsschiffe blockiert und mit Wasserkanonen beschossen zu haben.

Zwischenfall mit China im Südchinesischen Meer: Chinesische Küstenwache blockiert philippinisches Marineschiff

Die chinesische Küstenwache hat dem philippinischen Militär zufolge ein Marineschiff des Landes blockiert. Das Team sei am Sonntag (20. November) dabei gewesen, nicht näher identifizierte Metalltrümmer nahe einer von den Philippinen beanspruchten Insel aus dem Meer zu holen. Dabei sei die chinesische Küstenwache eingeschritten und habe das Metallobjekt an sich genommen, sagte Vizeadmiral Alberto Carlos, ein regionaler Militärkommandeur, am Montag.

Die Chinesen hätten dazu die Schleppleine durchschnitten, die an dem philippinischen Schiff befestigt war. Der Vorfall, bei dem niemand verletzt wurde, ereignete sich rund 700 Meter vor der Küste der Insel Pag-asa, die zu den umstrittenen Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer gehört. Pag-asa ist die größte der von den Philippinen verwalteten Inseln der Gruppe.

US-Vizepräsidentin auf den Philippinen: Besuch könnte Spannungen mit China anheizen

Nur wenige Stunden später landete am Sonntagabend (Ortszeit) US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf den Philippinen. Bei einem Treffen mit dem Präsidenten des südostasiatischen Inselstaates, Ferdinand Marcos Jr., sagte sie dem Land die Unterstützung der USA zu. Washington stehe „bei der Verteidigung internationaler Regeln und Normen in Bezug auf das Südchinesische Meer“ an der Seite der Philippinen, betonte Harris am Montag. Dies sei eine „unwandelbare Verpflichtung“ der USA gegenüber dem Partner.

Am Dienstag will sie Puerto Princesa in der westlichen Inselprovinz Palawan besuchen, zu der die Insel Pag-asa gehört. Beobachter nehmen an, dass die Visite die Spannungen mit China anheizen könnte.

Beziehungen zwischen den USA und China: Xi Jinping und Joe Biden trafen sich auf G20-Gipfel

Die Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten USA und China sind auf einem Tiefpunkt. China sieht sich durch die USA zunehmend in seiner Sicherheit bedroht und kündigte eine Aufrüstung an. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping war in der vergangenen Woche beim G20-Gipfel auf Bali mit US-Präsident Joe Biden zusammengetroffen. Beim Apec-Gipfel in Thailand kam es am Wochenende zu einer kurzen Begegnung zwischen Xi und Harris.

China beansprucht die gesamten strategisch wichtigen Spratly-Inseln für sich, während Brunei, Malaysia und die Philippinen jeweils einen Teil der Inseln für sich reklamieren. Auf vielen der ansonsten unbewohnten Inseln gibt es Militärgarnisonen.