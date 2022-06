Nach US-Urteil: Tausende demonstrieren gegen Abschaffung des Rechts zur Abtreibung

Von: Bettina Menzel

In den USA gibt es in vielen Städten Demonstrationen zur Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Aufhebung von Roe v. Wade am 24. Juni 2022. © Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images/AFP

Das Oberste US-Gericht setzte mit einem Urteil am Freitag die Rechtsprechung bei Abtreibungen um 50 Jahre zurück. In dutzenden Städten in den USA gab es Demonstrationen.

Washington - Der Oberste US-Gerichtshof kippte am Freitag das seit 1973 geltende Grundsatzurteil „Roe v. Wade“ zu Abtreibungen in den USA. In dutzenden US-Städten gingen tausende Menschen auf die Straße.

Nach Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs: In sieben US-Bundesstaaten treten schärfere Abtreibungsgesetze in Kraft

Nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs steht es den einzelnen Bundesstaaten frei, eigene Abtreibungsgesetze zu erlassen. Bundesstaaten können Abtreibungen erlauben, komplett verbieten oder einschränken - in sieben US-Bundesstaaten traten bereits am selben Tag des Urteils strengere Gesetze in Kraft. Davon waren bereits am Freitag mehr als sieben Millionen Frauen betroffen, wie die New York Times berichtete. Es wird erwartet, dass weitere Bundesstaaten nachziehen und ihre Abtreibungsgesetze verschärfen. In 26 Bundesstaaten ist es sicher bis wahrscheinlich, dass Abtreibung verboten würde, so der US-Nachrichtensender CNN.

In manchen Bundesstaaten - etwa in Kentucky, Louisiana und South Dakota - ging die Verschärfung der Gesetze so schnell, da es sogenannte „Trigger-Bans“ gibt. Dabei handelt es sich um Verbote, die nach dem Urteil des US-Gerichts automatisch in Kraft treten. In 13 Bundesstaaten gibt es diese automatischen Verbote, in manchen davon allerdings erst zeitverzögert - etwa nach 30 Tagen. Viele konservative Bundesstaaten hatten sich auf das Urteil zudem bereits vorbereitet, um keine Zeit zu verlieren.

Donald Trump feierte das Urteil des Supreme Courts am Freitag als „Entscheidung Gottes“. Der ehemalige Präsident der USA gilt als Wegbereiter der Entscheidung, denn er ernannte während seiner Amtszeit drei von insgesamt neun Bundesrichtern, wodurch der Supreme Court deutlich nach rechts rückte. Konservative Richter haben mit sechs zu drei nun die klare Mehrheit am Obersten US-Gerichtshof.

USA: Tausende demonstrieren gegen Entscheidung des Obersten US-Gerichts

In den USA gingen am Freitag tausende Menschen gegen die Entscheidung des Supreme Courts auf die Straße. Demonstrationen gab es unter anderem in Washington, Miami, Houston, Austin, Denver, Nashville, San Francisco, Chicago, Los Angeles Philadelphia und New York City. „Abtreibung ist ein Menschenrecht“, war einer der Slogans. Die Organisatoren sprachen laut The Guardian von landesweit 380 Protesten.

„Schließt Euch den Aktivisten an, die seit Jahren Alarm schlagen beim Zugang zu Abtreibungen, und handelt. Steht mit ihnen bei einem örtlichen Protest“, rief der ehemalige US-Präsident Barack Obama seine Mitbürger auf Twitter auf. In Saint-Louis demonstrierten allerdings Abtreibungsbefürworter vor der letzten Klinik im Bundesstaat Missouri, die bislang noch Abtreibungen vornahm. Missouri war einer der Bundesstaaten, in dem direkt nach der Gerichtsentscheidung ein Abtreibungsverbot kam.

Der US-Außenminister Antony Blinken versicherte derweil, die US-Regierung trete trotz des Gerichtsurteils weiterhin weltweit für das Recht auf Familienplanung ein. Unter der Regierung von Präsident Joe Biden werde das Außenministerium sich weiterhin entschlossen dafür einsetzen, dass Menschen in aller Welt Zugang zu „reproduktiver Gesundheitsversorgung“ und Familienplanung hätten. In den USA selbst steht dieses Recht nun nicht mehr allen Bürgern zur Verfügung. US-Präsident Joe Biden kündigte zwar Maßnahmen an, um die Rechte der Frauen zu schützen, steht der Entscheidung des US-Gerichts aber relativ machtlos gegenüber. Immerhin in mindestens sechs Bundesstaaten bleibt das Recht auf Abtreibung bestehen. Die Gouverneurinnen und Gouverneure unter anderem aus Kalifornien, Oregon, Washington, Massachusetts, New Jersey und New York bekannten sich zu ihrer liberalen Haltung bezüglich Abtreibungen (AFP/dpa/bme).