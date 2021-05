Obama soll heftig gegen Trump ausgeteilt haben - Buch enthüllt wüste Beschimpfungen

„Wahnsinnger, Verrückter, Schwein“

Es sind deutliche Worte, die Barack Obama in Richtung Donald Trump gewählt haben soll. Die Beziehung der beiden früheren US-Präsidenten kriselt schon lange.

Washington - Dass das Verhältnis von Barack Obama und Donald Trump gelinde gesagt unterkühlt ist, ist bekannt. Der 44. und der 45. US-Präsident sind nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Parteizugehörigkeit alles andere als beste Freunde.

Weil die Amtszeit des Präsidenten in den USA auf acht Jahre begrenzt ist, trat Obama 2016 nicht zur Wiederwahl an. Die US-Bevölkerung musste sich zwischen Hillary Clinton (Demokratische Partei) und Donald Trump (Republikanische Partei) entscheiden und votierte für Zweiteren. In den ersten Jahren der Trump-Präsidentschaft hielt sich Obama gemäß US-politischer Gepflogenheit mit Kritik an der Politik des Weißen Hauses weitgehend zurück. Attacken gegen Trump sah man selten.

USA: Obama im Zwist mit Trump - öffentlich nüchtern, privat aggressiv?

Im Wahlkampf 2020 ergriff Obama dann allerdings stark Partei für seinen früheren Vizepräsidenten Joe Biden und sprach sich etwa auf Veranstaltungen öffentlich für den Demokraten aus. Biden erhoffte sich dadurch Stimmen von afroamerikanischen Bürgerinnen und Bürgern, die zuvor mehrheitlich bei Obama ihr Kreuz gemacht hatten.

Herabwürdigende Diffamierungen in Richtung Trump hörte man auf der Bühne derweil selten - Obama bezeichnete Trump unter anderem einmal als „unfähig“ - privat soll er jedoch heftiger gegen seinen Nachfolger ausgeteilt haben.

USA: Obama attackiert Trump offenbar deutlich - „Wahnsinnger, Verrückter, Schwein“

In seinem neuen Buch „Battle for the Soul: Inside the Democrats‘ Campaigns to Defeat Donald Trump“ berichtet der Journalist Edward-Isaac Dovere nun von Gesprächen zwischen Obama und seinen Beratern. Die britische Zeitung The Guardian hat vor Veröffentlichung bereits einige Passagen publik gemacht. Demnach schoss Obama mit einigen Giftpfeilen in Richtung Trump.

„Er ist ein Wahnsinniger“ sowie ein „Verrückter“ heißt es, „ein rassistisches, sexistisches Schwein“. Nachdem Trump im Geheimen ohne seine Berater mit ausländischen Staatschefs wie Russlands Präsidenten Wladimir Putin telefoniert haben soll, habe ihn Obama als „korrupten Motherfu**er“ betitelt.

USA: Streit zwischen Obama und Trump - Ex-Präsidenten auf Abteilung Attacke

Trump selbst hat noch nicht auf die Aussagen reagiert, dürfte sich aber wohl bald zu Wort melden. Der 74-Jährige, der aktuell aufgrund einer Social-Media-Sperre einen eigenen Blog gegründet hat, redet seinen Vorgänger gerne öffentlich schlecht. Die Gesundheitsreform Obama Care nannte Trump ein „Desaster“, das Obama verschuldet habe. Dessen Administration sei die „korrupteste in der Geschichte Amerikas“.

Trump galt auch als Unterstützer der sogenannten Birther-Bewegung. Deren Anhänger behaupten, Obama sei nicht auf US-amerikanischen Boden geboren und hätte deshalb nicht die Legitimation, US-Präsident zu werden. Obama ist auf Hawaii geboren, dem 50. Bundesstaat der USA. 2020 flammten entsprechende Gerüchte auch zur aktuellen Vizepräsidentin Kamala Harris (geboren in Oakland, Kalifornien) auf. Die Bewegeung gilt als rassistische Verschwörung.

USA: Biden nicht unumstritten? Obama hatte offenbar Zweifel

In dem Buch wird derweil auch über das Verhältnis zwischen Obama und Biden berichtet. Es soll unterkühlter als öffentlich propagiert sein. So hätte Obama in interner Runde oftmals Zweifel an seinem Parteikollegen geäußert. Biden sei zu alt und hätte seine beste Zeit bereits hinter sich. Der aktuelle US-Präsident ist mittlerweile 78, Obama 59 Jahre alt.

Dieses Narrativ bediente auch Trump gerne, der seinen um vier Jahre älteren Kontrahenten im Wahlkampf gerne als „Sleepy Joe“ (schläfriger Joe) bezeichnet hatte. Mittlerweile ist es in der öffentlichen Wahrnehmung ruhiger geworden um Donald Trump. Der frühere Unternehmer hat jedoch nach wie vor einen großen Einfluss in der Republikanischen Partei, was etwa auf einem Parteitag im April deutlich wurde. (as)