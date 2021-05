Sie ist aus der eigenen Partei: Donald Trump attackiert Widersacherin heftig - „Eine kriegstreibende Närrin“

Wird sie bald ausgetauscht?

von Patrick Mayer schließen

Die Anhänger von Donald Trump unter den US-amerikanischen Republikanern wollen Widersacherin Liz Cheney aus dem Repräsentantenhaus verdrängen. Es fallen wüste Worte.

Washington - Ex-Präsident Donald Trump ist in den USA längst nicht mehr im Amt, und trotzdem polarisiert der einstige Regierungschef in den Vereinigten Staaten ungebremst.

Nicht nur, dass der 74-Jährige wegen seiner umstrittenen Postings weiter bei Facebook gesperrt bleibt. Trump hat auch mit einer innerparteilichen Widersacherin zu kämpfen - die er bald politisch aus dem Spiel nimmt? Ihr Name: Liz Cheney. Zur Einordnung: Die 54-Jährige hat bei den Republikanern* eine nicht unerhebliche Position inne.

USA: Donald Trump attackiert republikanische Kritikerin Liz Cheney heftig

Konkret: Seit Anfang Januar 2019 ist sie die sogenannte Republican Conference Chairwoman, und damit die dritthöchste Republikanerin in der republikanischen Fraktion. Im Repräsentantenhaus, einer von zwei politischen Kammern in den USA, ist sie die Vorsitzende der Republikanischen Konferenz. Und sie ist eine entschiedene Gegnerin von Donald Trump, die zuletzt unter anderem vor einem „gefährlichen und antidemokratischen Trump-Personenkult“ in ihrer Partei gewarnt hatte.

Liz Cheney ist eine kriegstreibende Närrin.

Weil sie sich offen gegen den einstigen Regierungschef stellt, wird sie bei den Republikanern nun regelrecht angefeindet. Trump selbst hatte zuletzt heftig gegen seine schärfste Kritikerin bei den Republikanern ausgeteilt: „Liz Cheney ist eine kriegstreibende Närrin, die nichts in der republikanischen Führungsriege zu suchen hat. Elise Stefanik ist die viel bessere Wahl und sie hat meine komplette und totale Unterstützung für den Posten“, sagte der Unternehmer und Immobilien-Magnat.

Stefanik bewirbt sich aktuell um den Vorsitz der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus.

Donald Trump polarisiert weiter in den USA: Verdrängt Elise Stefanik Kollegin Liz Cheney?

Sie gilt als Trump-loyal, müsste für diesen Schritt aber erst Cheney verdrängen. Offensichtlich arbeiten Kreise in der Partei genau auf dieses Ziel hin. Man muss wissen: Die Zahl der Unterstützer für Donald Trump ist trotz dessen polarisierender Präsidentschaft nach wie vor groß. „Wir wollen als Einheit vorangehen – und ich denke, das wird auch passieren“, erklärte Kevin McCarthy, der Fraktionschef der Partei in der Kongresskammer, zur geplanten Abwahl Cheneys.

Die Politikerin aus Wisconsin steht in ihrer Partei seit Längerem in der Kritik. Unter anderem war sie eine von zehn Republikanern, die nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Trump-Anhänger Anfang Januar mit der Demokratischen Partei für ein Amtsenthebungsverfahren des damaligen Präsidenten gestimmt hatten.

Streit um Donald Trump bei den Republikanern: Steve Scalise teilt gegen Liz Cheney aus

Unter anderem die Nummer zwei unter den Republikanern im Parlament, Steve Scalise, hatte sie zuletzt harsch angegangen und ihre Abwahl gefordert: „Republikaner im Haus müssen sich einzig und allein darauf konzentrieren, das Haus 2022 zurückzugewinnen und gegen die radikale sozialistische Agenda von Joe Biden und Nancy Pelosi zu kämpfen“, erklärte er: „Elise Stefanik hat sich diesem Kampf verschworen.“ (pm) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA