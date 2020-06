Beerdigung von George Floyd wird live übertragen – Viele prominente Redner erwartet

Bei der Beerdigung von George Floyd in Huston sind nur 500 Personen zugelassen. Darunter befinden sich Promis und Bürgerrechtsaktivisten.

Vor der Beerdigung von George Floyd hat sich Joe Biden mit der Familie des Getöteten getroffen.

von hat sich mit der Familie des Getöteten getroffen. Er selbst wird nicht an der Beisetzung teilnehmen, um die Zeremonie nicht durch Sicherheitsvorkehrungen stören.

Die Beerdigung wird via Live-Stream zu sehen sein.

+++ 17.08 Uhr: Die Beerdigung von George Floyd wird an diesem Dienstag (09.06.2020) um 11 Uhr Ortszeit in der Kirche „The Fountain of Praise Church“ in Houston stattfinden. Laut CNN wird die Beerdigung auch im Live-Stream zu sehen sein, via Youtube ist dies in Deutschland ab 18 Uhr (MESZ) möglich.

Beerdigung von George Floyd: Floyd Mayweather übernimmt die Kosten

Bei der Beisetzung von George Floyd sind nur 500 Besucher zugelassen. Unter ihnen wird unter anderem der Bürgermeister von Houston sein. Auch Schauspieler Jamie Foxx wird erwartet. Das berichtete La'Torria Lemon, eine Sprecherin des Beerdigungsinstituts, dem Sender CNN. Außerdem gab Lemon an, dass Ex-Boxweltmeister Floyd Mayweather alle Kosten der Beerdigung übernehmen wird.

Weiterhin berichtet der Sender darüber, dass diverse Reden auf der Beerdigung von George Floyd geplant sind. Wie die Co-Pastorin Mia K. Wright mitteilte, werden unter den Rednern auch diverse Bürgerrechtsaktivisten sein.

Vor Beerdigung von George Floyd: Joe Bidens Besuch bedeutet Familie „die Welt“

Update von Dienstag, 09.06.2020, 09.54 Uhr: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat in Houston Angehörigen des in Polizeigewahrsam getöteten Afroamerikaners George Floyd persönlich sein Beileid ausgesprochen. Der Anwalt der Familie, Benjamin Crump, teilte auf Twitter mit, Biden habe bei der mehr als einstündigen Begegnung am Montag zugehört und das Leid geteilt. Dieses Mitgefühl habe „der trauernden Familie die Welt bedeutet“.

Im Fernsehsender CBS sagte der frühere US-Vizepräsident Biden, es sei schwer zu trauern, erst recht in den Augen der Öffentlichkeit. In Ansprachen hatte Biden zuvor betont, Floyds Tod sei ein Weckruf für die USA. Der 46-jährige Afroamerikaner war am 25. Mai in Minneapolis in Minnesota von einem weißen Polizisten getötet worden, der sein Knie minutenlang auf den Hals des in Handschellen am Boden liegenden Mannes gedrückt hatte. Am Montag kamen im texanischen Houston Tausende Menschen zur Kirche „The Fountain of Praise“, um am Sarg Abschied zu nehmen von Floyd, darunter Bürgermeister Sylvester Turner und Gouverneur Greg Abbott. Das Vorgehen gegen Floyd sei ein „entsetzlicher Fall von Polizeibrutalität“, hat der republikanische Politiker gesagt.

Tod von George Floyd: Joe Biden trifft sich mit Familie vor Beerdigung

Update vom Montag, 08.06.2020, 22.35 Uhr: Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten in den USA, Joe Biden, hat sich einem Anwalt zufolge mit der Familie des getöteten Afroamerikaners George Floyd getroffen. "Sich gegenseitig zuzuhören ist das, was Amerika heilen wird." Genau das habe Biden bei Floyds Familie getan - für mehr als eine Stunde, beschrieb der Verteidiger von Floyds Familie, Benjamin Crump, das Treffen am Montag auf Twitter. Bidens Mitgefühl habe für die trauernden Angehörigen "die Welt bedeutet". Dazu veröffentlichte Crump ein Foto, dass neben Biden unter anderem Bürgerrechtler Al Sharpton und Floyds Onkel Roger Floyd zeigen soll.

Erstmeldung vom Montag, 08.06.2020, 14.31 Uhr: Washington – Während der amtierende US-Präsident Donald Trump* wegen seines Umgangs mit den Protesten nach dem Tod von George Floyd zunehmend in die Kritik gerät, trifft sich Joe Biden, Trumps Gegner bei der US-Wahl 2020*, mit der Familie von George Floyd. Das Treffen solle am heutigen Montag (08.06.2020), einen Tag vor der Beerdigung des getöteten Afroamerikaners stattfinden, wie die „New York Times“ berichtet.

Nach Tod von George Floyd: Joe Biden trifft sich mit Familie des Getöteten

Darüber hinaus möchte Joe Biden eine Videobotschaft für George Floyds Beerdigung aufnehmen. Er selbst wird an Floyds Beisetzung nicht teilnehmen, da er die Beerdigung nicht durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen durch seine Anwesenheit stören will, so Biden. Der Kandidat für das Präsidentschaftsrennen der Demokraten hatte sich bereits mehrfach gegen „systematischen Rassismus“ in den USA ausgesprochen.

Donald Trump is the worst possible person to lead us through this moment. — Joe Biden (@JoeBiden) June 8, 2020

US-Präsident Donald Trump, der sich im November im Zweikampf mit Biden um eine Wiederwahl bewerben wird, hat Floyds Tod mehrfach verurteilt. Ihm wird jedoch vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und nicht genug Verständnis zu zeigen für den Zorn über Diskriminierung und Ungerechtigkeit im Land.

Beerdigung von George Floyd: Biden will Videobotschaft aufzeichnen

George Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt - trotz aller Bitten des 46-Jährigen, ihn atmen zu lassen. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden. Seit seinem Tod ist es in den USA - und auch weltweit - zu großen Protesten gegen Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung gekommen.

Von Marvin Ziegele

Donald Trumps Besuch einer Kirche und der damit verbundene Polizeieinsatz gegen Demonstranten sorgt weiter für Kritik. Die Idee soll von der Tochter des Präsidenten stammen.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Steve Helber/AP/dpa