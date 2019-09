Grünen-Politikerin Schulze fliegt in die USA - und reagiert prompt auf Kritiker 

Die Grünen-Politikerin Katharina Schulze flog für mehrere Termine in die USA. Dafür hagelt es Kritik - doch die Fraktionsvorsitzende reagiert prompt.

In der aktuellen Klimadebatte geht es häufig darum, was einzelne Persönlichkeiten aus Politik und Co. machen. Immer wieder bekommen aktuell vor allem Politiker viel Kritik für ihre Flugreisen oder anderweitig klimaschädliches Verhalten ab, auch Greta Thunberg muss trotz hohem Einsatz Tadel an ihrer eigenen Person ertragen. Statt über die großen Themen zu debattieren, wird sich dabei immer wieder auf das Verhalten von Individuen gestürzt - frei nach dem Motto: „Entweder ganz, oder gar nicht.“ Das hat nun auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze zu spüren bekommen.

Grünen-Besuch in den USA: Schulze flog unter anderem nach Pennsylvania

Die Abgeordnete im bayerischen Landtag flog für einen Besuch der Aktivisten des „Sunrise Movement“ in die USA. Die Gruppierung setzt sich für Umweltschutz gepaart mit sozialer Gerechtigkeit ein. In einem Instagram-Post schwärmt die Grünen-Politikerin von dem Treffen in Pennsylvania und versieht den Beitrag mit dem Hashtag „Katha unterwegs“. Doch dann brach ein Shitstorm über Schulze herein.

Shitstorm für Schulze auf Instagram: Umweltschutz vs. Individualverkehr

„Hoffentlich bezahlst du den Flug aus eigener Kasse, so wie das Shopping dort auch“, kommentiert ein User, ein anderer schreibt kritisierend: „In die USA jetten, um dort über Umweltschutz und das Klima zu plaudern.“ Von einem anderen Follower gibt es konstruktivere Kritik: „Kann man solche Konferenzen eigentlich nicht online gestalten?“, fragt sich der Kommentator und verweist auf Liveschaltungen. „Verstehe nicht, wie man versucht dem Familienvater den Diesel in der Stadt zu verbieten, für Klimakonferenzen aber durch die halbe Welt jettet.“

In den Kommentaren zu Schulzes Post ist damit erneut eine lange Diskussion losgebrannt, zugrunde liegt vor allem eine Frage: Dürfen sich Umweltschützer in einem solchen Ausmaß klimaschädlich verhalten?

Grüne rechtfertigt sich gegen Shitstorm - „Natürlich kompensiere ich“

In einem Kommentar schaltet sich Katharina Schulze selbst in die Diskussion ein. Sie sei nicht nur wegen dieses einen Treffens in die USA gereist, sondern habe ein paar mehr Punkte auf ihrer To-Do-Liste. So zum Beispiel einen Talk bei einer Konferenz an der University of Pittsburgh und Debatten am Rande des UN Climate Summit in New York. „Ihr seht also, die Woche ist voll gepackt“, schreibt die Politikerin. „Und an alle, die sich gerade wieder so aufregen: Natürlich kompensiere ich die Reise. Habt einen schönen Tag!“

Es ist nicht das erste Mal, dass Katharina Schulze für klimaschädliches Verhalten negative Kritik abbekommt. Anfang des Jahres gab es bereits fiese Beleidigungen wegen einer „Plastik-Panne“ der Grünen-Politikerin. Und während Schulze die GroKo harsch kritisiert, müssen auch Merkel und Kramp-Karrenbauer für einen vermeintlich unnötigen Flug geradestehen.