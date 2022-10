USA, Japan und Südkorea: Warnung an Nordkorea vor „beispielloser“ Reaktion bei Atomtest

Der südkoreanische Vize-Außenminister Cho Hyun Dong, der japanische Vize-Außenminister Takeo Mori und die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman © IMAGO / Kyodo News

Die USA, Japan und Südkorea haben Nordkorea gemeinsam vor einem weiteren Atomtest gewarnt.

Tokio in Japan - „Wir sind übereingekommen, unsere Zusammenarbeit weiter zu verstärken (...), damit Nordkorea seine illegalen Aktivitäten unverzüglich einstellt und zu Gesprächen über eine Entnuklearisierung zurückkehrt“, sagte der südkoreanische Vize-Außenminister Cho Hyun-dong nach einem Treffen der stellvertretenden Außenminister der drei Länder in Tokio am Mittwoch.

Seoul und Washington hatten wiederholt davor gewarnt, dass Pjöngjang nach einer Reihe von Raketenstarts in den vergangenen Wochen kurz davor stehen könnte, zum ersten Mal seit 2017 wieder eine Atombombe zu testen.



Die Spannungen in der Region haben in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugenommen, unter anderem wegen einer Serie von nordkoreanischen Raketentests. Im vergangenen Monat war eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweggeflogen, später unternahm Nordkorea nach eigenen Angaben „taktische Atomübungen“.

Das Verhalten sei „rücksichtslos und zutiefst destabilisierend“, sagte die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman und forderte Nordkorea auf, „von weiteren Provokationen Abstand zu nehmen“. kbh/pe