US-Jets fangen russische Bomber nahe Alaska ab: „Interesse nationaler Sicherheit“

Von: Marcus Giebel

Im Luftraum vor Alaska gesichtet: Zwei dieser russischen Tu-95-Bomber wurden von US-Kampfjets abgefangen. (Archivbild) © IMAGO / SNA

Russische Maschinen im Luftraum nahe Alaska sind keine Seltenheit. Doch angesichts der aktuellen Weltlage eine Meldung wert. Nun wurden zwei Bomber aufgespürt, die umgehend von zwei US-Jets abgefangen wurden.

München - In Zeiten des Ukraine-Kriegs will die US Air Force offenbar kein Risiko eingehen. Stattdessen lieber Zeichen setzen und damit Stärke demonstrieren. Wie das North American Aerospace Defense Command (NORAD) mitteilte, sind zwei F16-Kampfjets der US-Luftkräfte aufgestiegen, um zwei russische Tu-95-Bear-H-Bomber abzufangen, die sich nahe des US-Bundesstaats Alaska bewegt hätten.

Die fremden Flieger seien in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (Air Defense Identification Zone) von Alaska geflogen. Dabei handelt es sich um ein erweitertes Gebiet über den Luftraum des Landes hinaus, um im Falle eines möglichen Angriffs zeitig reagieren zu können. Es handele sich um ein Vorgehen „im Interesse der nationalen Sicherheit“, zitiert NBC News die Federal Aviation Administration.

US-Jets fange russische Bomber ab: Nicht in Luftrazm der USA oder Kanadas eingedrungen

NORAD zufolge würden ausländische Flugzeuge in diesem Gebiet „routinemäßig“ beobachtet und im Notfall heraus eskortiert. Es komme relativ häufig vor, dass russische Maschinen in der Region abgefangen werden. So waren im vergangenen Monat zwei russische Seepatrouillenflugzeuge in der Air Defense Identification Zone aufgespürt worden.

Die beiden am Montag abgefangenen Bomber seien nicht in den Luftraum der USA oder Kanadas eingedrungen - NORAD ist für beide Länder zuständig. Auch werde das russische Vorgehen weder als „Bedrohung“ noch als „provokativ“ eingeschätzt. CBS News zufolge halte Russland jedes Jahr zu dieser Zeit Atomübungen ab. Es sei jedoch unklar, ob die Flugstrecke der Bomber mit diesen Übungen zusammenhing.

Russland und Alaska: Offenbar Drohung mit Referendum - einst russisches Gebiet

Gerade in den US-Medien wird im Zusammenhang mit diesem Vorfall erwähnt, dass die Lage zwischen den USA und Russland wegen der Invasion in der Ukraine angespannt ist. NBC News betont, dass aufgrund der geringen Entfernung zu Alaska mindestens ein Boot mit Russen als Reaktion auf die Teilmobilmachung durch Kreml-Chef Wladimir Putin zum östlichsten US-Bundesstaat geflohen sei. Zudem sei von Wjatscheslaw Wolodin, dem Vorsitzenden der Staatsduma, sogar darauf hingewiesen worden, dass Alaska einst zu Russland gehörte und zuletzt der Vorschlag über ein Referendum zur Sprache gekommen sei.

NORAD nannte als derzeit geltende Schutzmaßnahmen für Alaska und die USA „ein mehrschichtiges Verteidigungsnetz aus Satelliten, bodengestützten Radaren, Bordradaren und Kampfflugzeugen zur Verfolgung und Identifizierung von Flugzeugen und zur Information über entsprechende Maßnahmen“. Es stünden „eine Reihe von Reaktionsmöglichkeiten zur Verteidigung Nordamerikas und der arktischen Souveränität“ zur Verfügung. (mg, dpa)