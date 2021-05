Trumps Helden für die Ewigkeit: Biden kassiert Pläne für Mega-Projekt ein

„Antwort Amerikas“

von Franziska Schwarz schließen

244 US-Persönlichkeiten wollte der damalige US-Präsident Donald Trump mit Statuen ehren. Sein Nachfolger Joe Biden hat den Plänen nun ein Ende gesetzt.

Washington - US-Präsident Joe Biden hat einen Plan seines Vorgängers Donald Trump widerrufen, den dieser an keinem geringeren Ort als Mount Rushmore vorgestellt hatte: Einen Park mit Statuen US-amerikanischer Persönlichkeiten - die Trump habe auswählen wollen, und zwar ganze 244 an der Zahl.

Wie das US-Magazin Politico berichtet, wären Basketballer Kobe Bryant, Baseballspieler Cy Young oder „Jeopardy!“-Moderator Alex Trebek nach Trumps Willen hier verewigt worden. Name des Projekts, frei übersetzt: „Nationalgarten amerikanischer Helden“.

Trump verkündete es am 4. Juli 2020, unterzeichnet wurde die Verordnung demnach am 18. Januar, also nur zwei Tage vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus. Die Idee kam Trump offenbar im Zuge der vergangenes Jahr erstarkenden „Black Lives Matter“-Proteste. Sie waren eine Reaktion auf den gewaltsamen Tod das Afroamerikaners George Floyd. In ihrem Zuge zerstörten Aktivisten auch Denkmäler.

Biden macht Trump-Plan gegen „anti-amerikanischen Extremismus“ zunichte

In der Verordnung war von „gefährlichem anti-amerikanischem Extremismus“ die Rede, und davon, dass der Statuenpark die „Antwort Amerikas“ auf diesen „rücksichtslosen Versuch, unsere Helden, Werte und Lebenswandel auszulöschen“ sein werde, zitiert unter anderem Politico aus dem Dokument.

Medienberichten zufolge war aber nie klar gewesen, woher das Geld für den Helden-Park hätte kommen sollen. Vom US-Kongress jedenfalls nicht.

US-Präsident Biden macht weitere Trump-Verordnungen rückgängig

Biden hat dem Bericht zufolge gleich ein weiteres Dekret Trumps ins Visier genommen. Es forderte härtere Verfolgung von Vandalierer:innen an förderalen Denkmälern. Diese dürften nicht einer „Laune“ von Menschen zum Opfer fallen, die sich an „politischen Moden“ vorübergehend „entzündet“ hätten. Dieses Dekret kassierte Biden dem Bericht nach nun ebenfalls ein.

Biden folgt damit einem inzwischen bekannten Muster. Auch Trump kassierte gerne die Dekrate seines Vorgängers Barack Obama. (frs)