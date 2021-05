Sturm auf das Kapitol: Streit um Aufklärung entbrannt - US-Abgeordnete fürchten um ihre Sicherheit

Demokraten gegen Republikaner

von Marcella Moschini

Der Sturm auf das Kapitol hat in den USA noch immer einen bitteren Nachgeschmack. Zahlreiche Abgeordnete sind wegen ihrer persönlichen Sicherheit schwer besorgt.

Washington D.C. - Die Bilder des 6. Januars werden uns eine Weile begleiten. In den USA stellt sich noch immer die große Frage: Was geschah an jenem Tag genau? Und wie konnte es so weit kommen? Um genau dies zu klären, soll eine überparteiliche, unabhängige Kommission eingesetzt werden. Doch diese Initiative bekommt nun mächtig Gegenwind, von den Republikanern.

Sturm auf das Kapitol: Kommission zur Untersuchung der Geschehnisse auf der Kippe

Anhänger:innen von Ex-Präsident Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 das US-Kapitol in Washington erstürmt, wo Senat und Abgeordnetenkammer ihren Sitz haben. Zerstörung und Gewalt prägten die Bilder des Tages. Bei den Ausschreitungen kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Kapitol-Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger:innen zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte.

Um Verantwortlichkeiten, Abläufe und mögliche Handlungsempfehlungen zu untersuchen, hatte man sich Heimatschutzausschuss des Repräsentantenhauses überparteilich auf die Einsetzung einer unabhängigen Kommission geeinigt. Der Ausschuss soll aus zehn Personen bestehen und je zur Hälfte von Demokraten und Republikanern besetzt werden. Vorbild ist die Kommission, die damals nach 9/11 geschaffen wurde und deren Einschätzung zu weitreichenden Reformen geführt hatte. Doch nur wenige Tage nach diesem ersten Entschluss, bleibt fraglich, ob das Gremium überhaupt zustande kommen wird.

+ Am 6. Januar 2021 drangen etwa 800 Trump-Anhänger ins US-Kapitol. © Essdras M. Suarez/dpa

Aufgeheizte Stimmung im Kongress - Demokraten und Republikaner überhäufen sich mit Vorwürfen

Grund dafür ist, dass sich zahlreiche prominente Republikaner:innen jenseits des Heimatschutzausschusses gegen die Kommission ausgesprochen haben. Zwar ist die Einsetzung im Repräsentantenhaus gegen den Widerstand aus weiten Teilen der republikanischen Fraktion bestätigt worden, doch auch die zweite Kongresskammer, der Senat, muss zustimmen. Es ist unklar, ob es dort eine Mehrheit für das Vorhaben geben wird. Dafür müssten mindestens zehn Republikaner:innen mit der Gegenseite abstimmen, gegen den ausdrücklichen Willen von Fraktionschef Mitch McConnell.

Die Stimmung im Kongress ist deswegen aufgeheizt. Der Ton der Debatte ist laut Washington Post sehr persönlich. Demnach sollen viele Demokrat:innen ein Gefühl des Misstrauens gegenüber ihren republikanischen Kolleg:innen in Bezug auf ihre persönliche Sicherheit und Gesundheit zum Ausdruck gebracht haben. Zahlreiche Mitglieder der Republikaner sollen indessen die Demokraten beschuldigen, die Ausschreitungen am Kapitol und die Pandemie zu nutzen, um politisch zu punkten.

Politisches Klima in den USA: Abgeordnete fürchten um ihre Sicherheit

Einige Abgeordnete der Demokraten fürchten laut der amerikanischen Zeitung nun, dieser Feindseligkeit der Gegenseite nun auch in ihren Bundesstaaten zu begegnen. Auch in den USA steht in den nächsten Wochen eine Sommerpause für die parlamentarische Arbeit an. Viele kehren dann in ihre Heimatstaaten zurück. Doch die Sorge, dass sich das vergiftete politische Klima dorthin überträgt, ist groß. Die Pandemie ist in den Vereinigten Staaten scheinbar auf dem Rückzug, daher finden wieder mehr Veranstaltungen statt, auch politischer Natur.

„Ich denke, wir werden sehr vorsichtig sein müssen. Ich denke, wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen“, erklärt die Abgeordnete Susan Wild dem Blatt. Sie denkt hauptsächlich an Veranstaltungen unter freiem Himmel, bei Tageslicht, wo viel Sicherheitspersonal und Polizei anwesend ist. Einige andere möchten lieber anonym bleiben, um sich und ihr Umfeld zu schützen. Tatsächlich scheint die Sorge begründet. Die Kapitol-Polizei meldete in einem Bericht, dass die Drohungen gegenüber Senator:innen und Abgeordneten allein in den ersten fünf Monaten des Jahres im Vergleich zum letzten Jahr um 107 Prozent zugenommen haben. (mam mit dpa)