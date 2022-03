USA kritisieren Schulverbot für afghanische Mädchen

Die Taliban haben afghanischen Mädchen den Schulbesuch ab der siebten Klasse verboten. © Alexandra Kovalskaya/IMAGO

Entgegen früher Ankündigungen haben die Taliban ein Schulverbot für Mädchen in Afghanistan ausgesprochen. Diese Entscheidung kritisiert die US-Regierung scharf.

Washington/Kabul - Die USA haben die Entscheidung der militant-islamistischen Taliban kritisiert, Mädchen ab der siebten Klasse den Besuch weiterführender Schulen in Afghanistan zu verwehren. «Diese Entscheidung der Taliban wird, wenn sie nicht schnell rückgängig gemacht wird, dem afghanischen Volk, den Aussichten des Landes auf wirtschaftliches Wachstum und den Bestrebungen der Taliban, ihre Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft zu verbessern, schweren Schaden zufügen», teilte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch mit. Bildung sei ein Menschenrecht. Die USA stünden an der Seite der afghanischen Mädchen und ihrer Familien, die in der Bildung einen Weg zur vollen Entfaltung der Gesellschaft und Wirtschaft sähen.

Die Taliban hatten entgegen ihrer Zusage mitgeteilt, Schülerinnen ab der 7. Klasse bliebe die Teilnahme am Unterricht bis auf Weiteres untersagt. Zunächst solle für Mädchen eine Schuluniform entworfen werden, die sich nach den Werten der islamischen Scharia sowie der afghanischen Kultur und Tradition richte. Die Taliban hatten zuvor eigentlich angekündigt, unter Auflagen dürften mit Beginn des neuen Schuljahres am Mittwoch auch Mädchen weiterführender Schulen ab der 7. Klasse wieder am Unterricht teilnehmen.

Nach dem Abzug der USA und ihrer Verbündeten und der Machtübernahme der Taliban vor rund sieben Monaten war in den allermeisten Provinzen nur Unterricht von Schülerinnen bis zur sechsten Klasse erlaubt worden. An Universitäten finden Seminare nun nach Geschlechtern getrennt statt. Getrennte Schulklassen gab es auch schon früher. (dpa)