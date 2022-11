USA kündigen weitere Militärhilfen für Ukraine im Wert von 400 Millionen Dollar an

Antony Blinken © Janine Schmitz/photothek.de/IMAGO

Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von 400 Millionen Dollar (389 Millionen Euro) in Aussicht.

Washington, D.C. in den USA - Das Paket umfasst Waffen, Munition und Ausrüstung zur Luftabwehr aus US-Beständen, wie US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch mitteilte. Damit solle die Ukraine bei der Selbstverteidigung unter anderem gegen Russlands „unbarmherzige Angriffe“ auf die Energie-Infrastruktur des Landes unterstützt werden.

„Wir werden die Ukraine so lange wie nötig weiter unterstützen, damit sie sich weiter verteidigen kann und am Verhandlungstisch in der stärkstmöglichen Position ist, wenn die Zeit dafür kommt“, erklärte Blinken. Den Angaben zufolge haben die USA seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Januar 2021 der Ukraine Militärhilfen in Höhe von 19,7 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. fs/ju

Drei ukrainische Atomkraftwerke nach russischen Angriffen vom Stromnetz getrennt

Nach erneuten russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine sind drei ukrainische Atomkraftwerke vom Stromnetz getrennt worden. Aufgrund der massiven Stromausfälle sei das Notfallsystem der drei Akws Riwne, Piwdennoukrainsk und Chmelnyzka aktiviert worden, teilte der staatliche Betreiber Energoatom am Mittwoch im Online-Dienst Telegram mit. Daraufhin seien alle Reaktoren automatisch vom Stromnetz abgetrennt worden.



Laut Energoatom blieben die Strahlungswerte in den Anlagen und ihrer Umgebung unverändert. Sobald sich das Stromnetz normalisiert habe, würden die drei Atomkraftwerke wieder ans Netz gehen.



Auch die Versorgung des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine aus dem ukrainischen Stromnetz sei gestoppt worden, teilte Energoatom weiter mit. Dort seien derzeit Dieselgeneratoren in Betrieb. Die Strahlungswerte auf dem Gelände des größten Akws Europas seien ebenfalls unverändert. ans/noe