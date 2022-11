DeSantis statt Trump, Newsom statt Biden? In den USA könnte sich ein unerwartetes Duell anbahnen

Von: Fabian Müller

Gavin Newsom und seine Frau Jennifer Siebel Newsom geben im Wahllokal in Sacramento ihre Stimme ab. © Rich Pedroncelli/AP/dpa

Der Blick in den USA richtet sich auf die Präsidentschaftswahl 2024. Tritt Trump an oder setzt sich Kontrahent DeSantis durch? Auch bei den Demokraten ist noch nichts entschieden.

Washington - Obwohl Wahlforscher und Experten eine „Welle“ in der roten Farbe der Republikaner bei den Midterms prognostiziert haben, konnten die Demokraten nach dem überraschend starken Abschneiden bei den Zwischenwahlen durchatmen. Im Senat konnten sie gar einen Sitz von den Republikanern zurückerobern, lediglich im Kongress werden sie allem Anschein nach die Mehrheit verlieren.

US-Präsident Joe Biden bescheinigte seiner Partei in der Nacht dann auch gleich ein tolles Wahlergebnis: „Die Demokraten hatten eine starke Nacht“, sagte Biden bei seiner ersten Rede nach den Midterms im Weißen Haus. Die angekündigte „riesige rote Welle“ habe nicht stattgefunden, laut Biden ein „guter Tag für die Demokratie“ und die USA.

US-Wahl 2024: DeSantis gegen Newsom statt nicht Trump gegen Biden?

Doch nach den Midterms geht der politische Blick schnell nach vorne: In zwei Jahren steht die Präsidentschaftswahl an, die Kandidaten auf Seiten der Republikaner und der Demokraten bringen sich bereits in Stellung. Ex-Präsident Donald Trump ließ in den vergangenen Tagen immer wieder durchblicken, dass er sich eine zweite Kandidatur vorstellen könnte. Für Anfang kommender Woche sei eine „sehr große Ankündigung“ geplant.

Ron DeSantis, der amtierende Gouverneur von Florida. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

Doch gerade Trump könnte nach dem durchwachsenen Abschneiden seiner Partei bei den Zwischenwahlen an Macht einbüßen, standen doch zahlreiche Kandidaten auf dem Wahlzettel, die er und sein Team persönlich ausgewählt hatten. Und in Ron DeSantis verteidigte sein ehemaliger politischer Ziehsohn und aktuell wohl ärgster Konkurrent seinen Gouverneurs-Posten in Florida. DeSantis wird nun als derjenige Republikaner gehandelt, der wohl in aussichtsreichster Position ist, Präsidentschaftskandidat seiner Partei zu werden. Trump ist auch schon in die Gegenoffensive gegangen.

Video: Midterms 2022 in den USA - Ergebnisse

Doch auch Präsident Joe Biden könnte bei den Demokraten interne Konkurrenz bekommen. In wenigen Tagen wird Biden 80 Jahre alt, die Rufe nach jüngeren Politikern reißen auch in den USA nicht ab. Der 55 Jahre alte Gavin Newsom ist einer aus der Riege, die in Bidens Fußstapfen treten könnten. Newsom ist aktuell Gouverneur des tief-demokratischen und wichtigen Bundesstaates Kalifornien, verteidigte dort gerade sein Amt souverän. Bei den Demokraten gilt Newsom als Hoffnungsträger der Zukunft.

„Er ist jung, sieht gut aus – und hat gestern gewonnen“, sagte etwa der US-Politikwissenschaftler James Davis dem Münchner Merkur über Newsom. Davis verortete Newsom als aussichtsreichen Kandidaten am linken Flügel der Demokraten. Er nannte allerdings auch weitere Antwärter. „Eher aus der Mitte gibt es die Gouverneurin von Michigan Gretchen Whitmer. Und dann sind da natürlich die Vize-Präsidentin Kamala Harris und etliche demokratische Senatoren.“

Der San Francisco Chronicle nannte am Donnerstag ein Duell Newsom gegen DeSantis einen Kampf, der „den ganzen Weg bis ins Weiße Haus“ andauern könnte. Auffällig seien dabei völlig verschiedene Freiheitsbilder der beiden innerparteilichen Aufsteiger. DeSantis pries nach dem Wahltag Florida als „gelobtes Land“ für „missbrauchte Steuerzahler“ und von einer „Woke-Agenda“ geplagte Bürger. Auch Newsom hob die Vorzüge seiner Politik in Kalifornien hervor. Das Bundesstaat sei „der diverseste Staat in der diversesten Demokratie der Welt.“ (fmü/fn)