USA: Neues Rüstungspaket für Kiew im Wert von 1,2 Milliarden Dollar

Teilen

Joe Biden © Chris Kleponis/IMAGO

Die USA wollen die Ukraine mit weiteren Militärhilfen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar (knapp 1,1 Milliarden Euro) unterstützen.

Kiew in der Ukraine - Das jüngste Rüstungspaket für Kiew umfasst unter anderem Luftabwehrsysteme, Munition und Artilleriegeschosse, wie das US-Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Zur Verfügung gestellt werden sollen auch Satellitenbilder sowie Ausrüstung für eine Integration von westlichen Luftabwehrsystemen in die bisherigen Luftabwehrsysteme der Ukraine.

Die USA würden die Ukraine nicht nur bei ihrem „dringendsten“ Bedarf an Waffen und Munition unterstützen, sondern auch langfristig angelegte Hilfe leisten, betonte das Pentagon. „Die USA werden weiter mit ihren Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um der Ukraine die Fähigkeiten für den sofortigen Bedarf auf dem Schlachtfeld sowie für den längerfristigen Sicherheitsunterstützungsbedarf zu liefern.“

Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen die russischen Invasionstruppen. Seit Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat Washington der Regierung in Kiew Militärhilfen im Wert von mehr als 36 Milliarden Dollar geliefert oder zugesagt. fs/cp