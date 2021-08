Brutale Entgleisung in den USA: Republikaner-Anführer scherzt über Gewalt gegen Demokratin Pelosi

„Gewalt gegen Frauen ist kein Witz“

Von Cindy Boden schließen

Der Anführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, soll zurücktreten, fordern Demokraten. Zuvor scherzte er über die Demokratin Nancy Pelosi.

Washington, D.C. - Demokraten und Republikaner in den USA vereint wenig bis gar nichts. Die Polarisierung der Gesellschaft in dem Land wird immer wieder als Abschreckungsbeispiel vorgebracht. Nun kam es von einem hochrangigen Republikaner zu einer verbalen Entgleisung. Rücktrittsforderungen werden laut.

Im Mittelpunkt des Eklats steht der Anführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. Ort des Geschehens: ein Spendendinner im US-Bundesstaat Tennessee. In den USA ist nach den Präsidentschaftswahlen 2020 nun schon wieder Wahlkampf. Denn im kommenden Jahr stehen die Midterm-Wahlen an. Bei diesen Zwischenwahlen geht es um den US-Kongress, die Legislative. Neu gewählt werden das komplette Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatoren.

Und für diese Wahlen zeigte sich McCarthy Berichten zufolge sehr zuversichtlich. Er wolle wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichen - derzeit dominieren dort die Demokraten.

Republikaner McCarthy macht bei Veranstaltung geschmacklosen Witz über Demokratin Pelosi

Bei der Veranstaltung war ihm auch eine überdimensionale Version des Hammers, dem Erkennungszeichen des Präsidenten des Repräsentantenhauses, überreicht worden. Daraufhin scherzte McCarthy nach Angaben von anwesenden Journalisten: Sollte die jetzige Mehrheitsführerin, die Demokratin Nancy Pelosi, ihm nach den Wahlen den echten Hammer überreichen müssen, werde es ihn große Überwindung kosten, sie nicht damit zu prügeln.

Diese Aussage sorgt für Entsetzen. Die demokratischen Abgeordneten Ted Lieu und Eric Swalwell aus Kalifornien forderten McCarthy am Sonntag auf, sich bei Pelosi zu entschuldigen oder zurückzutreten. Drew Hammill, der stellvertretende Stabschef von Pelosi, rief ebenfalls McCarthy dazu auf, sich für diese „schändliche Bemerkung“ zu entschuldigen.

„Gewalt gegen Frauen ist kein Witz“: Entsetzen bei Demokraten nach Aussage von McCarthy

„Gewalt gegen Frauen ist kein Witz“, schrieb die demokratische Abgeordnete Teresa Leger Fernández aus New Mexico bei Twitter. „Äußerungen wie diese führten zu Gewalt und Tod im US-Kapitol“, twitterte die demokratische Abgeordnete Debbie Dingell aus Michigan - und erinnerte damit an die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar. Rund um die Aufarbeitung des Vorfalls gerieten McCarthy und Pelosi laut CNN zuletzt öfter mit Worten hart aneinander. (cibo/AFP)