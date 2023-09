Auch für Raketenwerfer aus Deutschland? USA kurz vor Lieferung von besonderer Streumunition

Von: Patrick Mayer

Laut Ukraine stehen die USA kurz vor der Lieferung von Langstrecken-Streumunition. Die Raketen passen theoretisch auch in die gelieferten Mehrfachraketenwerfer aus Deutschland.

Washington, D.C. - Kann Kiew bei seiner Offensive im Ukraine-Krieg bald auf eine besondere Waffe zurückgreifen? Wie das ukrainische Nachrichtenportal Defense Express berichtet, steht die US-Regierung angeblich kurz davor, „die Lieferung von mit Streubomben beladenen Langstreckenraketen in die Ukraine zu genehmigen“.

Medien zufolge könnte es sich dabei um Raketen mit sogenannten Cluster-Sprengköpfen handeln, heißt es in dem Bericht. So soll das Weiße Haus die Möglichkeit erwägen, einen oder zwei Raketentypen mit Clusterausrüstung vom Typ GMLRS oder ATACMS zu liefern.

Diese Raketen können vom „High Mobility Artillery Rocket System“, kurz HIMARS, verschossen werden. Seit diesem Sommer haben die ukrainischen Truppen die international höchst umstrittene Streumunition in 155-mm-Granaten für die M777-Feldhaubitze im Einsatz. HIMARS-Raketen mit Cluster-Bomblets würden die Angriffsmöglichkeiten der ukrainischen Armee dagegen deutlich ausweiten - und den Kampf noch gnadenloser machen.

Defense Express, das den ukrainischen Streitkräften nahesteht, beruft sich in seinem Bericht auf die Nachrichtenagentur Reuters. Zur Verteidigung gegen die russische Invasion hatten die USA Kiew nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums bis Ende Februar 2023 insgesamt 38 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer bereitgestellt. Die Waffe gilt als hochgradig präzise. Sie fügte der Invasionsarmee von Kreml-Machthaber Wladimir Putin erhebliche Verluste zu.

Am 20. Juli hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung die Lieferung amerikanischer Streumunition bestätigt. John Kirby erklärte damals: „Sie setzen sie angemessen ein, sie setzen sie effektiv ein.“ Kirby erzählte weiter, dass sich der Einsatz der Cluster-Munition bereits auf russische Verteidigungsstellungen auswirke.

Denn: Weil die Minibomben eine große unvorhersehbare Reichweite haben und zeitverzögert nach der Explosion der eigentlichen Trägergranate oder -rakete explodieren, eignen sie sich militärisch für den Angriff gegen tiefe Schützengräben und befestigte Stellungen, wie sie durch die russische Armee sowohl im Donbass im Osten als auch in der Region Saporischschja im Süden errichtet wurden. Vereinfacht: Die Schrapnelle und Granatsplitter kommen auch in den letzten Winkel. Mit verheerender Wirkung für die Soldaten.

Übereinkommen über Streumunition

Die Streubomben-Konvention (Übereinkommen über Streumunition) ist ein am 1. August 2010 in Kraft getretener völkerrechtlicher Vertrag über ein Verbot des Einsatzes, der Herstellung und der Weitergabe von konventioneller Streumunition. Streu- oder Clustermunition bezeichnet Granaten und andere Gefechtsköpfe, die nicht als Ganzes explodieren, sondern eine Vielzahl an kleineren Sprengkörpern (Bomblets) freisetzen, die teils weit verstreut explodieren. Deutschland hat das Abkommen am 8. Juli 2009 unterzeichnet. Die USA, Russland und die Ukraine sind nicht Teil der Konvention.