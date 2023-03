Von der Leyen bei Biden: Zoff über grüne Politik

Von: Andreas Schmid

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden. (Archivfoto) © Leon Neal/PA Wire/dpa

Ursula von der Leyen gastiert bei US-Präsident Joe Biden. Bei dem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin soll auch der aktuelle Streit zu Wort kommen.

Washington, D.C. – US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (14 Uhr Ortszeit, 20 Uhr MEZ) EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Weißen Haus. Bei dem Besuch geht es um drängende Fragen der Weltpolitik, in denen sich Europa und Amerika zuletzt nicht immer einig waren.

Von der Leyen bei Biden: Diskussionen um Ukraine-Hilfe

Auf der Agenda steht neben dem Umgang mit China und US-Subventionen für grüne Technologien vor allem der Ukraine-Krieg. Biden und von der Leyen dürften auch über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Die USA und die EU stimmen sich bei diesem Thema eng ab.

Am Jahrestag der Invasion sicherte von der Leyen der Ukraine weitere Unterstützung zu. „Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist“, sagte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es liege im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens, dafür zu sorgen, dass sich die von Russland angegriffene Ukraine durchsetzt. „Wir haben in den letzten zwölf Monaten Widerstandsfähigkeit, Einheit und Entschlossenheit gezeigt. Und Präsident Putin kann darauf wetten, dass sich das verdoppeln wird.“ Sie betonte, dass der russische Staatschef kein einziges seiner strategischen Ziele erreicht habe: Der Westen sei geeint und stehe fest an der Seite der Ukraine. Auch das wollen von der Leyen und Biden bei ihrem Besuch demonstrieren, doch die Harmonie trügt.

Streit zwischen EU und USA: Zoff über grüne Technologien

Ein Streitthema sind die im sogenannten Inflationsreduzierungsgesetz (IRA) festgehaltenen milliardenschweren US-Subventionen für grüne Technologien, also den Sektor der erneuerbaren Energien. Die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten werfen Washington Handelsprotektionismus und eine Benachteiligung europäischer Unternehmen vor. Die EU und die USA suchen schon seit Monaten nach Kompromissen in dem Streit.

Insgesamt sind 370 Milliarden Dollar (rund 349 Milliarden Euro) für Klimaschutz und Energiesicherheit vorgesehen – die größte Investition in den Kampf gegen die Erderwärmung in der US-Geschichte.

Um für Subventionen infrage zu kommen, müssen die Produkte – beispielsweise Elektroautos – aber in den USA hergestellt werden. Die EU findet das unfair. Im Zuge des Streits waren Anfang Februar bereits Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire nach Washington gereist – ohne konkrete Ergebnisse. (as/AFP)