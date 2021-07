Angriff auf US-Parlament: Mutmaßlicher Kapitol-Stürmer verrät sich per Dating-App

Selbst überführt

Im Januar stürmten Trump-Anhänger das US-Kapitol. Das FBI sucht nach Beteiligten. Nun verriet sich ein Mann offenbar selbst - bei der Suche nach einem Date.

Washington - Über sechs Monate sind seit dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol in Washington durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump vergangenen. Und noch immer suchen die Behörden nach Beteiligten. Nun scheinen sie wieder fündig geworden zu sein - und zwar mithilfe einer Dating-App.

Wie CNN berichtet, hat ein liebestoller Texaner während seines Washington-Aufenthalts am 6. Januar die App Bumble benutzt. Sein Match fragte, ob er sich in der Nähe des Kapitols aufhalte. Darauf antwortete er, dass er „von Anfang an“ da gewesen sei. Der Texaner schickte ihr mehrere Selfies und behauptete, 30 Minuten in dem Regierungsgebäude verbracht zu haben. Zudem schrieb er auch, dass er nur „friedlich“ beim Kapitol stehe.

Mutmaßlicher Kapitol-Stürmer: Bumble-Match stellt Chat-Verlauf zur Verfügung

Sein Match hielt wohl nicht davon, dass der Texaner möglicherweise an dem Sturm auf das Kapitol beteiligt war. Sie stellte dem FBI Screenshots des Bumble-Chatverlaufs zur Verfügung. Das könnte ihm teuer nun zu stehen kommen. Denn laut Staatsanwaltschaft war der Mann an zwei Angriffen auf Polizisten beteiligt, die das Gebäude verteidigten. Demnach gibt es Filmmaterial, das zeigt, wie der Texaner Pfefferspray gegen die Beamten einsetzt. Zudem soll er mit einer Metallpeitsche auf Polizisten eingeschlagen haben.

Der Texaner ist nun zahlreicher Verbrechen angeklagt, darunter Angriff auf einen Polizeibeamten und Störung der öffentlichen Ordnung. Der Mann selbst soll sich noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert haben.

Mutmaßlicher Kapitol-Stürmer: bereits zwei Männer durch Flirtversuch erwischt

Laut CNN ist der Texaner bereits der zweite mutmaßliche Kapitol-Stürmer, dem seine Flirtversuche zum Verhängnis wurden. Im April wurde ein Mann aus New York angeklagt, nachdem sein Bumble-Match ihn den Behörden gemeldet hatte. (mhof)

