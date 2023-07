Zerstörer und Kampfjets: USA verstärken Militärpräsenz im Golf

Wichtige Handelsroute

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen im Persischen Golf. Die USA regieren jetzt und rüsten in der Region auf - mit einem klaren Ziel.

Washington, D.C. – Die USA rüsten in der Golfregion auf. Mit einem Zerstörer und mehreren F-35- und F-16 Kampfflugzeugen will das Land stärker in dem Gebiet vertreten sein. Verteidigungsminister Llyod Austin habe die Entsendung des Schiffes und der Flugzeuge als Reaktion auf eine Reihe „besorgniserregender Ereignisse“ in der Straße von Hormus erlassen, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Montag, 17. Juli.

Durch die stärkere Militärpräsenz auf dem Meer in unmittelbarer Nähe des Irans wollen die USA ihre Interessen verteidigen und die Freiheit der Schifffahrt in der Region sichern.

Straße von Hormus Angrenzende Gewässer Persischer Golf, Golf von Oman, Arabisches Meer Angrenzende Staaten Iran, Oman Schmalste Stelle 55 Kilometer Mittlere Tiefe 80 Meter

Wegen „destabilisierenden Handlungen“ des Irans: USA verstärken Militärpräsenz in der Golfregion

Die USA werfen dem Iran vor, Anfang Juli versucht zu haben, zwei Handelsschiffe in der Straße von Hormus und im Golf von Oman festzusetzen. Dabei hätte die iranische Marine auf eines der Schiffe geschossen und es nahe der Kabinen der Besatzung getroffen, behaupten die USA. US-Streitkräfte hätten verhindert, dass die iranische Marine die Tankschiffe kapern konnte. Der Iran dementiert die Vorwürfe.

Die USA schicken F-35-Kampfflugzeuge in die Golfregion.

„Angesichts dieser anhaltenden Bedrohung und in Abstimmung mit unseren Partnern und Verbündeten verstärkt das Ministerium seine Präsenz und Fähigkeit, die Straße und die umliegenden Gewässer zu überwachen“, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Montag, 17. Juli, laut CNN. „Wir fordern den Iran auf, diese destabilisierenden Handlungen, die den freien Fluss des Handels durch diese strategische Wasserstraße bedrohen, von der mehr als ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abhängt, sofort einzustellen.“

USA wollen durch Militärpräsenz auf wirtschaftlich bedeutender Wasserstraße eigene Interessen verteidigen

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen mit Tankern im Golf von Oman und der Straße von Hormus. Letztere ist eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman, der den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet und eine wichtige Route für den weltweiten Ölhandel. Durchschnittlich 22,5 Millionen Barrel Öl, oder 24 Prozent der weltweiten täglichen Produktion, passieren die Meerenge täglich, berichtete die CNN im Jahr 2018. Im Konflikt mit den USA hatte der Iran immer wieder mit einer Blockade der Handelsroute gedroht. (ms/dpa)

