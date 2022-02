USA: Geleaktes Video geht viral - Amerikanischer Kampfjet kracht auf Flugzeugträger

Von: Bedrettin Bölükbasi

Eine amerikanische F-35 ist beim Landeanflug auf den USS Carl Vinson-Flugzeugträger im Südchinesischen Meer verunglückt. © Colin Boyle/picture alliance/dpa

Ein US-Kampfjet ist beim Landeanflug auf einen Flugzeugträger im Südchinesischen Meer abgestürzt. Ein durchgesickertes Video zeigte nun den Moment des Absturzes.

München - Im Südchinesischen Meer herrschen schon seit langem Spannungen zwischen der USA und China aufgrund chinesischer Übergriffe auf das demokratisch selbst-regierte Taiwan. Peking besteht auf Wiedervereinigung mit dem Inselstaat, während Washington die Regierung in Taipeh mit diplomatischer und militärischer Unterstützung versorgt. Aufgrund der angespannten Situation befinden sich US-Truppen samt Flugzeugträger und Kampfjets im Südchinesischen Meer.

Zwar liegt die Hauptaufmerksamkeit im Gebiet auf dem Kräftemessen mit chinesischen Einheiten, doch vor Kurzem erlebten Truppen auf dem USS Carl Vinson-Flugzeugträger einen Schock, als Ende Januar ein F-35-Kampfjet beim Landeanflug auf das Deck des Schiffs krachte und schließlich in Flammen ins Meer stürzte. Nun ist ein Video aufgetaucht, das den Vorfall genauer zeigt.

US-Kampfjet kracht auf Flugzeugträger - zuvor wegen hohen Kosten und technischen Defiziten kritisiert

Das von mehreren Ländern wie den USA, Großbritannien, Niederlande und Kanada gemeinsam entwickelte Tarnkappenflugzeug der fünften Generation im Wert von rund 100 Millionen Dollar wurde schon zuvor mehrmals wegen Defiziten und hohen Kosten kritisiert. Sogar Adam Smith, der Chef des Verteidigungsausschusses im Senat nahm das F-35-Programm wegen den hohen Dauerbetriebskosten des Flugzeugs ins Visier. Mit dem Programm werfe man Geld zum Fenster raus, sagte er März 2021. Oft wird das Flugzeug als „Ferrari der Lüfte“ charakterisiert. Mit diesem Jet reguläre Missionen wie etwa Luftpatrouillen zu fliegen sei einfach zu teuer, heißt es.

Ebenfalls von Pentagon-Berichten erwähnte technische Schwierigkeiten und Probleme bei der Entwicklung führten zu erheblichen Verspätungen bei weiteren Tests des Fliegers. Zwar wurden viele Defizite bereits behoben, doch immer noch tauchen weitere auf. Der Vorfall im Südchinesischen Meer macht es für den Kampfjet nun nicht unbedingt einfacher. Natürlich können Unfälle immer passieren - schließlich ist die F-35 nicht das einzige Kampfflugzeug, welches Mal abgestürzt ist. Doch wegen Berichten zu technischen Problemen sorgen solche Vorfälle für zusätzliche Zweifel am Flugzeug und öffnen die Tür für weitere Kritik.

Amerikanisches F-35-Kampfjet stürzt ins Südchinesische Meer - Warnungen kommen zu Spät

Eine am 24. Januar im Südchinesischen Meer operierende F-35C wollte wie immer nach dem Flug auf ihrer Basis landen - dem USS Carl Vinson-Flugzeugträger. Dies lief aber offenbar nicht nach Plan und einiges ging schief: Das Kampfflugzeug stürzte bei der Landung ab und fiel ins Meer. Jetzt sind Aufnahmen von zwei verschiedenen Kameras der USS Carl Vinson durchgesickert, die den Vorfall genauer beleuchten und viral gingen. In den Videos ist zu sehen, wie sich der Kampfjet zu schnell nähert, auf das Deck kracht, schleifend über die Bahn rutscht und flammend ins Meer stürzt.

Bei dem Unfall wurden sieben Soldaten, darunter auch der Pilot verletzt. Zu hören sind auch Warnungen an den Piloten der F-35C. Im Hintergrund der Aufnahmen ertönt eine hektische Stimme, die ihn dazu auffordert, die Landung abzubrechen und stattdessen einen weiteren Anflug zu versuchen, allerdings zu spät: Nur Sekunden später prallt das Flugzeug auf. Offenbar konnte sich der Pilot noch rechtzeitig dank des Schleudersitzes aus dem Flieger befreien.

Den Aufnahmen zufolge griffen Crew-Mitglieder direkt nach dem Crash ein und sprühten Schaum auf das Deck, um einen Großbrand und somit weitere Schäden zu verhindern. Wie die CNN unter Berufung auf Offiziere berichtete, entstand nur oberflächlicher Schaden am Flugzeugträger. Zudem werde nun untersucht, wie die Aufnahmen zum Vorfall an die Öffentlichkeit gelangt sind, so US-Beamte gegenüber der CNN.

US-Armee will F-35 schnell aus dem Meer bergen - bevor China auf falsche Gedanken kommt

Die US-Armee arbeitet nun auf Hochtouren an der Bergung des Flugzeugs aus dem Meer. Wo genau sich der Vorfall ereignet hat und weshalb es zu dem Absturz gekommen ist, wurde bislang nicht verkündet, allerdings ist es eine Priorität für Washington, zunächst den Flieger aus dem Südchinesischen Meer zu holen, bevor Peking auf den Gedanken kommen könnte, sich das Wrack zu schnappen.

Schließlich handelt es sich eine hochentwickelte Technologie, die die USA nur zu ungern in chinesischen Händen sehen würde. China wies dies aber bereits zurück. Man sei sich bewusst über den Absturz, habe jedoch „kein Interesse“ am US-Kampfjet, teilte das chinesische Außenministerium mit. (bb)