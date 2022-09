USA: Vizepräsidentin Harris reist für Abe-Staatsakt nach Tokio

Teilen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris reist für den staatlichen Trauerakt nach Japan. © IMAGO/Ron Sachs

Ende September findet der staatliche Trauerakt für Japans ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe statt. US-Vizepräsidentin Harris hat ihre Teilnahme zugesagt.

Washington - Harris‘ Sprecherin Kirsten Allen kündigte am Mittwoch (Ortszeit) in Washington an, dass die Stellvertreterin von Präsident Joe Biden vom 25. bis 29. September nach Tokio und in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen werde. Als Anführerin der US-Delegation werde sie auch politische Gespräche mit Vertretern von Regierung und Zivilgesellschaft führen. Der Staatsakt für den japanischen Ex-Premier soll am 27. September stattfinden.

Abe war am 8. Juli während einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara von einem früheren Militärangehörigen mit einer selbstgebauten Waffe aus nächster Nähe von hinten erschossen worden. Der Attentäter gab an, Abe aus Hass auf die umstrittene Mun-Sekte ermordet zu haben. Die Sekte, zu der Abe in Verbindung gestanden hatte, habe seine Mutter in den finanziellen Ruin getrieben und die Familie zerstört. Das Attentat hatte in dem für seine niedrige Kriminalitätsrate und strengen Waffengesetze bekannten Land wie auch weltweit Entsetzen ausgelöst.

Abe hatte in seiner rekordlangen Amtszeit Japans sicherheitspolitische Rolle an der Seite der USA gestärkt, war innenpolitisch mit seiner nationalistischen Agenda allerdings auch höchst umstritten. Hinzu kamen Skandale um Vetternwirtschaft. Aus diesem Grund betrachten viele Japaner einen Staatsakt für ihn als unangemessen. Das bislang letzte Staatsbegräbnis für einen Regierungschef in Japan gab es 1967 für Shigeru Yoshida. (dpa)