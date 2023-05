Scheuer gratuliert DeSantis und erinnert an seine Florida-Reise

US-Wahlkampf

Floridas Gouverneur Ron DeSantis verkündet seine Kandidatur. Dafür erhält er Glückwünsche vom CSU-Politiker Andreas Scheuer aus Deutschland.

München – Nun ist bekannt, was bereits lange vermutet wurde: Der Republikaner Ron DeSantis kandidiert für die Präsidentschaft im US-Wahlkampf 2024. Der Gouverneur von Florida reiht sich damit in die Liste derjenigen ein, die Donald Trump die Kandidatur streitig machen wollen. Denn auch der einstige US-Präsident möchte wieder ins Weiße Haus einziehen. Trump verkündete bereits im November seine erneute Kandidatur.

Nun ist DeSantis also auch Kandidat im Rennen um das Präsidentschaftsamt in den USA. Anders als viele andere Kandidaten entschied sich der konservative Politiker dazu, seine Kandidatur nicht in einer Show der großen Fernsehsender zu verkünden. Stattdessen startete DeSantis seinen Wahlkampf in einer Art Live-Konferenz auf Twitter. Im Gespräch mit Twitter-Chef Elon Musk sprach DeSantis über seine Pläne.

DeSantis verkündet Präsidentschafts-Kandidatur – Scheuer gratuliert

Nach der Bekanntgabe seiner Kandidatur erhielt DeSantis auch Glückwünsche aus Deutschland. Andreas Scheuer (CSU) gratulierte DeSantis auf Twitter. DeSantis’ Entscheidung, für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren, komme für ihn nicht überraschend, schreibt Scheuer in seinem Tweet. DeSantis sei ein erfolgreicher Gouverneur. „Ich habe Ron als aufrichtigen, freundlichen und dynamischen Politiker kennengelernt“, schreibt Scheuer auf Twitter. Er gratulierte DeSantis und wünschte ihm alles Gute.

Außerdem fügte Scheuer in seinem Tweet noch hinzu, dass er sich auf ein nächstes Treffen mit DeSantis freue. Hinter diese Aussage setzte Scheuer eine Deutschlandflagge als Emoji, wohl eine Einladung an DeSantis, den ehemaligen Verkehrsminister Scheuer in Deutschland besuchen zu kommen.

+ Andreas Scheuer (CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, kommt vor Beginn des Untersuchungsausschusses Stammstrecke in den Konferenzsaal vom bayerischen Landtag. © Sven Hoppe/dpa

Scheuer freut sich auf nächstes Treffen mit DeSantis

Erst vor wenigen Wochen war eine CSU-Delegation rund um Andreas Scheuer in scharfe Kritik geraten, weil sie den Republikaner DeSantis in den USA besucht hatte.

Seinen Glückwunsch-Tweet versah Scheuer mit einem Foto, das ihn und DeSantis nebeneinander stehend zeigt. Die Aufnahme entstand nach Angaben des Twitter-Dienstes in Tallahassee (Florida). (Hannah Köllen)

