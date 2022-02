USA: Zweifel am Truppenrückzug Russlands

US-Verteidigungsminister Llyod Austin wirft Russland vor, weitere Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. © Olivier Matthys / dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Russland eine weitere Aufstockung von Truppen und Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine vorgeworfen.

Brüssel - Austin sagte am Donnerstag nach Beratungen der Verteidigungsminister der Nato-Bündnisstaaten in Brüssel: Die Russen beteuerten zwar, dass sie einige ihrer Kräfte abzögen, nachdem Übungen abgeschlossen seien, «aber wir sehen das nicht - ganz im Gegenteil». Der Pentagon-Chef erklärte: «Wir sehen, dass sie die mehr als 150 000 Soldaten, die sie bereits entlang der Grenze stationiert haben, aufstocken. Sogar in den vergangenen paar Tagen.»

Austin beklagte weiter: «Wir sehen, dass einige dieser Truppen näher an die Grenze heranrücken. Wir sehen, dass sie mehr Kampf- und Unterstützungsflugzeuge einfliegen.» Moskau verstärke auch seine militärische Bereitschaft im Schwarzen Meer. «Wir sehen sogar, dass sie ihre Vorräte an Blutkonserven aufstocken.» Der Minister betonte: «Man tut solche Dinge nicht ohne Grund. Und schon gar nicht, wenn man dabei ist, seine Sachen zu packen und nach Hause zu gehen.»

Entgegen erheblicher Zweifel von USA und Nato bekräftigte Russland den Teilabzug seiner Truppen. Nach dem Abschluss von Manövern seien Panzer des Wehrbezirks West zum Abtransport bereit gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Dazu veröffentlichte es ein Foto, dass die Kampffahrzeuge zeigen soll. Die US-Regierung hatte den von Moskau angekündigten Teilabzug zuvor bereits als Falschinformation eingestuft.

Austin betonte, es gebe weiter die Möglichkeit für eine diplomatische Lösung der Krise. Eine Eskalation könne noch abgewendet werden. «Der Weg der Diplomatie mag schwierig sein, aber er ist es wert, beschritten zu werden.» (dpa)