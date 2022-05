„Kranker Bastard“: Politischer Eklat bei Pressekonferenz nach Amoklauf in Texas

Von: Christoph Gschoßmann

Beto O’Rourke spricht nach seiner Auseinandersetzung mit Greg Abbott mit den Medien. Er wurde von Umstehenden als „kranker Bastard“ bezeichnet. © William Luther / Imago Images

Der Amoklauf von Uvalde bewegt Amerika. Einem Demokraten wurde die Haltung eines Republikaners bei einer Pressekonferenz zu viel - es kam zum Eklat.

München/Uvalde - Der Amoklauf von Uvalde in Texas hat die USA in eine Schockstarre versetzt. 19 Kinder und zwei Lehrerinnen sind tot. 17 weitere Menschen wurden verletzt, unter ihnen drei Polizisten. Auch bei einer Pressekonferenz des Gouverneurs Gregg Abbott war zu spüren, wie berührt die Menschen sind - in Person des Demokraten Beto O‘Rourke.

Der Politiker unterbrach die laufende Veranstaltung des Republikaners. Dieser hatte erklärt, dass strengere Gesetze nicht die Lösung seien, um Amokläufe zu verhindern. O‘Rourke platzte der Kragen: Er trat vor Abbots Podium und kritisierte diesen für dessen Haltung zu den Waffengesetzen. Plötzlich wurde dann O‘Rourke zur Zielscheibe - er wurde von Umstehenden angefeindet. „Ich kann nicht fassen, dass Sie ein kranker Bastard sind, der aus einer Sache wie dieser ein politisches Thema machen will“, schrie ihn ein Mann an. Einige Umstehende forderten aber auch: „Lasst ihn sprechen!“

Politischer Eklat Texas: Beto O‘Rourke aus dem Gebäude eskortiert

Schnell wurde O‘Rourke in Gewahrsam genommen und aus dem Gebäude eskortiert. Vor dem Gebäude sagte O‘Rourke zu Reportern, es sei „verrückt“, dass ein 18-Jähriger legal ein AR-15 Sturmgewehr erwerben könne.

Seit Jahren scheitert eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA an der Uneinigkeit zwischen Republikanern und Demokraten. O‘Rourke ist Abbots direkter Konkurrent in Texas und fordert diesen bei den Wahlen im November heraus. (cg)