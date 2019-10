Umstrittenem Kabarettist droht TV-Rauswurf

Provokante Aussagen, politisch fragwürdige Sprüche: Der Kabarettist Uwe Steimle ist umstritten. Der MDR soll nun die Zusammenarbeit mit dem Künstler aufkündigen wollen.

Leipzig - Darf Satire Grenzen haben und wenn ja, wo liegen sie? Im Fall des Mitteldeutschen Rundfunk womöglich bei Uwe Steimle.

Der Satiriker mit der Sendung „Steimles Welt“ ist umstritten: Grund dafür sind unter anderem Aussagen über Flüchtlinge oder fragwürdige politische Vergleiche. Zu seinen letzten Grenzüberschreitungen gehörte ein T-Shirt mit der Aufschrift „Kraft durch Freunde“ in Frakturschrift - eine Anspielung auf die einstige NS-Freizeitorganisation, die den Namen „Kraft durch Freude“ trug.

Darauf äußerte sich der MDR mit einem Tweet: „Uwe Steimle ist Kabarettist und Satiriker. In den Sendungen, die der MDR mit ihm als freiem Mitarbeiter produziert, achten wir darauf, dass seine Satire auch als solche erkennbar ist.“

Uwe Steimle ist Kabarettist und Satiriker. In den Sendungen, die der MDR mit ihm als freiem Mitarbeiter produziert, achten wir darauf, dass seine Satire auch als solche erkennbar ist. — MDR Presse (@MDRpresse) June 12, 2019

Uwe Steimle vor dem Rauswurf im MDR?

Doch es gab weitere fragwürdige Äußerungen des Sachsen. So bezeichnete er in einem Interview mit der rechtsgerichteten „Jungen Freiheit“ die Bundesrepublik Deutschland als „besetztes Land“ und behauptete, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verbreite staatlich gesteuerte Propaganda. Für die rechtsextreme Terrorzelle „Revolution Chemnitz“ hatte er dagegen den verniedlichen Begriff „Olsenbande“ übrig, eine bekannte Krimikömödien-Serie.

Offenbar ist der Kabarettist mittlerweile insgesamt doch zu weit gegangen. Denn nun berichtet der Spiegel von einem möglichen TV-Aus Steimles. Laut Aussagen des Spiegel sei der MDR aktuell dabei, den Bereich Kabarett und Satire inhaltlich neu aufzustellen - ein ausweichendes Statement zur Zukunft Steimles.

Uwe Steimle über mögliches MDR-Aus: „Mit mir hat keiner geredet.“

Uwe Steimle selbst bestätigt die Gerüchte nicht - im Gegenteil. Gegenüber Bild äußerte der Kabarettist: „Mit mir hat keiner geredet, im Gegenteil. Ich habe fürs kommende Jahr vier bestätigte Sendetermine. Dabei geht es unter anderem um die Druschba-Trasse.“ Eine endgültige Entscheidung bleibt also so weit noch aus.

Dass Satire und Ironie in Deutschland per se ein schwieriges Thema sind, zeigen auch die Reaktionen auf Marius Müller-Westernhagens Lied „Dicke“, das ironisch zu verstehen sei. Auch die Aktionen des Satirikers Jan Böhmermann sorgen regelmäßig für Empörung - so wie sein Versuch, sich um den SPD-Vorsitz zu bewerben.

cw