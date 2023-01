Vatikan würdigt Kampf von Benedikt XVI. gegen Missbrauch

Teilen

Kritiker warfen Benedikt XVI. immer wieder vor, nicht genug gegen den Kindesmissbrauch in der Kirche unternommen zu haben. © IMAGO/Grzegorz Galazka

Der Vatikan hat in einem kirchenformalen Akt den Einsatz des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im Kampf gegen Kindesmissbrauch gewürdigt.

Rom - Dem gestorbenen Pontifex wurde ein Schreiben in den Sarg gelegt, mit dem sein Leben zusammengefasst ist und in dem unter anderem steht: «Er kämpfte entschieden gegen die Verbrechen, die von Vertretern des Klerus an Minderjährigen oder schutzbedürftigen Personen begangen wurden, und rief die Kirche immer wieder zur Bekehrung, zum Gebet, zur Buße und zur Reinigung auf.» Das teilte der Heilige Stuhl am Donnerstagmorgen mit.

In das Pontifikat von Benedikt fielen etliche Enthüllungen von Missbrauchsskandalen. Er ergriff dabei Maßnahmen zum Schutz von Kindern und verurteilte die Verbrechen. Allerdings hielten ihm Kritiker vor, nicht genug getan zu haben. Ein privates Gutachten warf ihm zudem Anfang 2022 Fehlverhalten in vier Fällen aus seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising vor. Er soll Priester, die sich an Kindern vergangen haben, nicht sanktioniert haben.

Papst Benedikt XVI. war aus Sicht von Kardinal Walter Kasper kein verbohrter Dogmatiker. «In der persönlichen Begegnung hat man gesehen: Er ist kein Ewiggestriger oder so», sagt der emeritierte Kurienkardinal am Donnerstag im Bayerischen Fernsehen vor dem Requiem für den gestorbenen Ex-Papst, das Kasper mitfeiern sollte. Joseph Ratzinger sei ein «freundlicher, hoffnungsvoller Mensch» gewesen. Nur wenige Wochen vor seinem Tod habe Kasper noch einen Brief von ihm bekommen, unterzeichnet am 10. Dezember. «Er war letztlich sehr im Frieden mit sich und mit der Kirche, mit Gott.»

60 Jahre habe Kasper Ratzinger gekannt, «zwei Drittel meiner Lebenszeit», sagte der 89-Jährige. «Es waren sehr gute Gespräche und Begegnungen und ich muss sagen, ich vermisse sie jetzt, diese Gespräche. Vielleicht können wir sie im Himmel weiterführen.» (dpa)