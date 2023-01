Cloppenburg: Katholischer Pfarrer verzichtet nach umstrittenen Verhalten auf Amt

Teilen

Sollten diesem Pfarrer eigentlich heilig sein: Jesuskreuz und Kerzen.jpg © IMAGO/Christoph Hardt

Ein wegen grenzüberschreitenden Verhaltens beurlaubter katholischer Pfarrer hat seine Amtsniederlegung für seine Gemeinde im Landkreis Cloppenburg erklärt.

Vechta/Münster - Der Geistliche habe seinen Verzicht auf das Amt erklärt, teilte am Freitag ein Sprecher des Offizialats Vechta, des niedersächsischen Teils des Bistums Münster, mit. Straf- und kirchenrechtlich konnten dem Geistlichen nach Angaben des Bistums keine Vorwürfe gemacht werden. Das Verhalten des Priesters habe aber deutlich den Schutzpflichten eines Seelsorgers widersprochen.

Der Geistliche soll Berichten zufolge mit einer jungen Frau sexuelle Kontakte gehabt und schon vor deren 18. Lebensjahr Körperkontakt gesucht haben. Das Bistum selber äußerte sich zu den Vorwürfen aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des Opfers nicht. Die Frau wandte sich an die unabhängige Kommission, sie sich um solche Fälle kümmert, und stellte einen Antrag auf Leistungen in Anerkennung ihres Leids. In diesem Mai entschied die Kommission dann, dass die Frau eine Zahlung im unteren fünfstelligen Euro-Bereich erhalten solle - der Pfarrer muss die Hälfte des Betrags übernehmen.

Münsters Bischof Felix Genn hatte den Priester mit Nachdruck zum Verzicht auf eine Rückkehr in sein Amt aufgefordert. Die Gremien der betroffenen Gemeinde waren ebenfalls mehrheitlich gegen eine Rückkehr. Einige Gemeindemitglieder hatten aber auch zugunsten des Priesters gestimmt. (dpa)