Debatte um vegetarische Ernährung: Erste Kitas verzichten auf Fleisch und Fisch

In Freiburger Kitas kommt ab dem 1. Januar 2023 nur noch vegetarisches oder veganes Mittagessen auf den Tisch. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Nachdem die Stadt Freiburg in Kindergärten Fisch und Fleisch aus den Speiseplänen verbannt hat, stellt sich nun die Frage: Ziehen andere Städte nach? Wie in osthessischen Kitas über fleischlose Ernährung gedacht wird, lesen Sie hier:

Fulda - Kindergartenkinder in Freiburg müssen sich bald umgewöhnen: Ab dem 1. Januar 2023 soll es in den dortigen Kindertagesstätten ausschließlich ein vegetarisches oder veganes Mittagessen geben. Fleisch und Fisch werden dann tabu sein.

fuldaerzeitung.de hat mit mehreren Kitas in Osthessen über die fleischlose Ernährung gesprochen.

Die Politiker begründeten ihre Entscheidung, den Speiseplan umzustellen, mit gleich mehreren Argumenten: Zum einen sei die fleischlose Ernährung billiger. Zum anderen seien vegetarische Speisen gesünder und klimafreundlicher. Doch das Vorhaben erntete viel Kritik – sowohl bei Eltern als auch beim baden-württembergischen Agrarministerium, das der Ansicht ist, zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre auch Fleisch.

Wie sehen das nun die Kindergärten im Landkreis Fulda? Die Stadt Fulda teilt mit, dass die Einführung von komplett vegetarischem beziehungsweise veganem Essen in den Kitas bisher kein Thema sei. Es habe lediglich vereinzelte Anfragen von Eltern gegeben, „nachhaltiges Essen“ anzubieten. „Jedoch häufen sich diese Anfragen nicht“, erklärt die Pressestelle. Beschwerden über die derzeitigen Speisepläne habe es auch keine gegeben.