Deutscher Botschafter muss Venezuela verlassen

Man beachte "Nach einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags gab

es zudem "starke Gründe für die Annahme", dass die Anerkennung Guaidós

eine Einmischung in innere Angelegenheiten sei."

Da aber die Amerikaner (vermutlich auch deutsche Aktionäre) weiter an das billige Öl verdienen wollen, kümmert man sich in Deutschland nicht um solche Einschätzungen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages und macht das, was dazu hilft, dass die Konten der Aktionäre gefüllt werden. Nur wen nützt das in Deutschland , dem deutschen Volk, der deutschen regierenden Politikgarde?