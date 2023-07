Verbände: Warnung vor Einschnitten beim Bafög

Bafög (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Einige Verbände haben vor Einschnitten beim Bafög gewarnt.

Berlin in Deutschland - Das Bundesbildungsministerium muss 2024 mit weniger Geld auskommen als dieses Jahr - deshalb könne die geplante Strukturreform der Ausbildungsförderung mit „Bafög-Sätzen, die zum Leben reichen“, auf der Strecke bleiben, erklärte das Deutsche Studierendenwerk (DSW). Das Ministerium betonte, alle Berechtigten bekämen die Summe, die ihnen zustehe.

Im Haushaltsentwurf 2024 ist vorgesehen, dass das Budget des Bundesbildungsministeriums um 5,4 Prozent kleiner ausfällt als dieses Jahr. Das entspricht einem Minus von rund 1,16 Milliarden Euro. Unter anderem sollen die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) schrumpfen.



„Die Zahlen entsprechen der aktuellen Bedarfsprognose auf Basis der geltenden Rechtslage“, betonte ein Ministeriumssprecher am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. „Die Bafög-Leistungen werden also keineswegs gekürzt.“ Da es sich um eine gesetzliche Leistung handele, erhalte „jeder einzelne Berechtigte seine Leistungen in vollem Umfang“.



Zur Frage, inwieweit das Bafög weiterentwickelt wird, äußerte sich der Ministeriumssprecher allerdings nicht. „Die Bafög-Versprechen der Bundesregierung drohen zu implodieren“, erklärte der DSW-Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl. Wenn die geplante Reform mit höheren Bafög-Sätzen nicht komme, wäre das „fatal, denn mehr als ein Drittel der Studierenden lebt prekär“.

„Der Haushaltsentwurf des Finanzministeriums zeigt wieder einmal: Chancengerechtigkeit hat in Deutschland keinen hohen Stellenwert“, erklärte die Vorständin im Freien Zusammenschluss von Student*innenschaften (fzs), Rahel Schüssler. Sie erwarte „einen Aufschrei aus dem Parlament, der Regierung und dem Ministerium gegen diese Finanzentscheidung“.



„Die Ampelkoalition hungert das Bafög systematisch aus, wenn sie die Bedarfssätze nicht an die galoppierende Inflation und die Preisexplosion auf dem Wohnungsmarkt anpasst“, kritisierte auch der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft GEW, Andreas Keller. „Ausgerechnet die Ausbildungsförderung, die einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Landes leisten soll, will der Finanzminister in sein Streichkonzert einbeziehen“, erklärte er.



Damit verschärfe die Regierung „nicht nur die prekäre soziale Lage vieler Studierender, sondern auch den Fachkräftemangel“, urteilte Keller. Statt Kürzungen müsse es schleunigst eine Bafög-Reform geben.



„Nachdem die Studierenden in der Energiekrise schon lange im Regen stehen gelassen wurden, schießt die Bundesregierung nun mit ihren Haushaltsplänen den Vogel ab“, kritisierte die Linken-Bildungsexpertin Nicole Gohlke. „Eine Kürzung beim Bafög wird für viele junge Menschen ein Studium unerschwinglich machen und die soziale Spaltung des Bildungssystems weiter vorantreiben“, warnte auch sie. Bereits die letzte Bafög-Erhöhung sei in kürzester Zeit von der Inflation aufgefressen worden. cne/mt