Zoff um Süßigkeiten-Werbung: FDP gibt Saures gegen Özdemirs Verbotspolitik – und droht mit Blockade

Von: Franziska Schwarz

Keine Reklame für Ungesundes: Agrarminister Özdemir plant zum Schutz von Kindern ein Werbeverbot. Die CDU ist empört, aber auch die FDP mauert.

Berlin – Cem Özdemir will Kinder vor schädlicher Ernährung schützen. Dafür schlug der Grünen-Politiker ein weitreichendes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel vor. Im Fernsehen und im Internet soll zu den jeweiligen Kern- und Nutzungszeiten von Jugendlichen keine entsprechenden Spots geschaltet werden. Doch Protest kommt nicht nur von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), sondern auch aus der Ampel-Koalition.

So will die FDP die geplanten Beschränkungen weiter blockieren. Dabei griff ein Vertreter der Partei den Agrarminister auch direkt an. „Solange Cem Özdemir keinen sinnvollen und praktikablen Gesetzesvorschlag abgibt, werden wir das parlamentarische Verfahren nicht einleiten“, sagte Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der Bild.

Ein Gesetz müsse „anstatt pauschaler Verbote“ vor allem auf mehr Bewegung und Ernährungsbildung setzen, um Kinder vor den Gefahren extremen Übergewichts zu schützen, befand Hocker.

Kinder-Werbeschranken bei Lebensmitteln: Der Vorschlag des Grünen-Agrarministers Cem Özdemir ist umstritten. © mix1/Imago/Bernd von Jutrczenka/dpa/Montage: IPPEN MEDIA

Werbeverbot für Süßigkeiten und Co.: Verbraucherexperten stützen Özdemir

CDU-Parteichef Friedrich Merz kritisierte im ZDF-Sommerinterview: „Wir müssen raus aus diesen ständigen Verboten.“ Özdemir denke in seinem Ministerium „nur noch über Werbeverbote und Essverbote“ nach. Gesundheits- und Verbraucherexperten unterstützen Özdemirs Pläne, die Ernährungs- und Werbebranche machen aber Druck dagegen.

Özdemir hatte die vorgesehen Beschränkungen Ende Juni nach Kritik noch einmal enger gefasst. Werbeverbote für Produkte mit zu viel Zucker, Fett und Salz sollten nun etwa auf Zeiten konzentriert werden, in denen besonders viele Kinder Fernsehen schauen. Im Fokus der Pläne stehen Kinder unter 14 Jahren. Özdemir hatte der Bild am Sonntag gesagt, die FDP könne im Bundestag noch Verbesserungsvorschläge machen.

Werbung für ungesunde Lebensmittel: Özdemir appelliert an Sportler

Özdemir fasst seine Pläne für Lebensmittel-Werbeverbote nun aber weiter. Er will bekannte Sportlerinnen und Sportler von einem Verzicht auf Werbung für ungesunde Lebensmittel insbesondere für Kinder überzeugen. „Die erreichen die Zielgruppen, um die es mir geht. Deshalb rede ich gerade mit Sportverbänden, wie wir die Prominenz der Sportler nutzen können, damit die Leute sich gesünder ernähren“, sagte er der Bild am Sonntag.

Der deutsche Sport habe daran auch ein Eigeninteresse, fügte der Minister hinzu. „Es geht auch um die Zukunft des Sports. Wer soll denn noch in der Nationalmannschaft mitspielen, wenn wir immer mehr dicke Kinder haben?“ (frs mit AFP und dpa)