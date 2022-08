Verbraucherschutzverbände fordern Entlastungen: „Menschen können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen“

Von: Bettina Menzel

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände mahnen, dass zahlreiche Menschen in Deutschland ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können (Symbolbild). © Udo Herrmann / IMAGO / U. J. Alexander

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände wenden sich in einem Brief an Wirtschaftsminister Habeck - und fordern zeitnahe Unterstützung für Menschen mit geringen Einkommen.

Berlin - Die Bundesregierung will zwar in der kommenden Woche ein drittes Entlastungspaket vorstellen, die genaue Ausgestaltung ist aber noch unklar. Angesichts der hohen Inflation und steigender Energiepreise warnen Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände, dass Menschen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fordern sie die Bundesregierung auf, zügig weitere Entlastungen auf den Weg zu bringen.

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände warnen vor „Überlastung der wirtschaftlichen Verhältnisse“

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände zeigen sich alarmiert. Eine Überlastung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse müsse unbedingt vermieden werden, hieß es in dem Schreiben vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, dem Bundesverband der Verbraucherzentralen vzbv und dem Stadtwerkeverband VKU, das der Deutschen Presse-Agentur am Samstag vorlag.

„In die Verbraucherzentralen kommen zunehmend Menschen, die verzweifelt sind, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können“, schilderte vzbv-Chefin Ramona Pop. „Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung ein weiteres Hilfspaket verabschiedet, insbesondere um zielgerichtet die privaten Haushalte mit geringem Einkommen zu unterstützen.“ Die stark gestiegenen Energiepreise würden gerade die weniger zahlungsstarken Bevölkerungskreise „massiv überfordern“, warnten die Verbraucherschützer.

Schon im Juni 2022 war fast jeder zehnte Mensch in Deutschland überschuldet. Die Überschuldungsquote lag laut dem Institut für Finanzdienstleistungen iff bei 8,86 Prozent, das entspricht etwa 3,08 Millionen Haushalten oder 6,16 Millionen Personen. Erfahrungsgemäß zeigen sich die Auswirkungen wirtschaftlicher Krisen auf Verbraucherinnen und Verbraucher verzögert, gab iff-Chefin Sally Peters zu bedenken. Viele Menschen haben offenbar auch nicht mehr viel Spielraum, um kürzer zu treten: Bei über 10 Prozent der Verbraucher lag lauft iff-Studie der Anteil der Wohnkosten am Haushaltseinkommen bei über 60 Prozent

Diese Entlastungen schlagen die Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände vor

Die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen ist aus Sicht der Verbände ein richtiger erster Schritt. Dieser müsse aber mit weiteren Maßnahmen flankiert werden, hieß es in dem Brief. „Deshalb fordern wir die Bundesregierung eindringlich dazu auf, zusätzliche unmittelbar zu Beginn der Gasumlage wirksame Entlastungsschritte für finanziell weniger leistungskräftige Zielgruppen in einem Hilfspaket auf den Weg zu bringen.“ Die Verbände schlugen zudem weitere „sehr kurzfristig“ Entlastungen vor. Dazu zählen etwa die Begrenzung von Miet-Nebenkosten und eine Energiehilfe für einkommensschwächere Haushalte. Für betroffene Unternehmen müsse es zusätzliche Liquiditätshilfen und einen Insolvenzschutz geben, hieß es.

Steigende Energiepreise sollten zum Energiesparen anreizen, räumte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing ein. „Allerdings überreizen die derzeitigen Preise, der Umfang und Zeitpunkt der neuen Belastungen die finanziellen Möglichkeiten zahlreicher Verbraucherinnen und Verbraucher.“ Es brauche schnell spürbare Entlastungen für untere und mittlere Einkommensgruppen bis weit in die Mitte der Gesellschaft.

Eine ARD-Umfrage ergab kürzlich, dass viele Menschen in Deutschland bereits deutlich kürzer treten. Dem DeutschlandTrend von Mitte August zufolge versuchten rund 70 Prozent der Befragten bereits, ihren Energieverbrauch zu senken. Etwa die Hälfte (47 Prozent) kaufte im Alltag weniger ein. Vor allem Geringverdiener mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 1500 Euro monatlich schnallten den Gürtel enger (dpa/bme).