Paket mit „Knallsatz“ im Finanzministerium gefunden - Adressat Schäuble?

Berlin - Ein verdächtiges Paket hat einen Polizeieinsatz im Finanzministerium ausgelöst. Offenbar war es an Wolfgang Schäuble adressiert - und enthielt einen „Knallsatz“.

Im Bundesfinanzministerium ist in der Poststelle ein Paket mit einem explosiven Gemisch entdeckt worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem gefährlichen Paket habe sich ein selbstgebauter Knallsatz mit einem scharfen Zünder befunden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Den Angaben zufolge kann der entdeckte Stoff zur Herstellung von Pyrotechnik verwendet werden.

Nach Informationen der Bild-Zeitung war das Paket an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) adressiert - eine offizielle Bestätigung für diesen Umstand gibt es allerdings noch nicht. Die Polizei wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen zu dieser Frage nicht äußern. Auch Absender, Hintergründe und das Motiv blieben zunächst im Dunkeln. Mitarbeiter der Poststelle hatten das Paket geröntgt und und Alarm geschlagen.

Keine Verletzten

Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts hatten nach erster Inaugenscheinnahme der Sendung eine Gefahr nicht ausschließen können. Das Paket wurde geröntgt. Da auch damit noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, was sich in ihm befindet, wurde es zu weiteren Untersuchungen auf einen Sprengplatz im Grunewald gebracht und schließlich unschädlich gemacht, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Zünder sei bereits in der Poststelle entschärft worden, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Mitarbeiter der Poststelle des Hauses nahe dem Potsdamer Platz hatten das Paket am Mittwoch gegen 10 Uhr entdeckt. In der Folge wurde auch die unmittelbare Umgebung der Poststelle geräumt. Größere Beeinträchtigungen soll es nach Angaben der Polizei deswegen aber nicht gegeben haben.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Sprengstoff-Gesetz

Jetzt wird laut Polizei wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff-Gesetz ermittelt - gegen unbekannt. Der „Knallsatz“ sei vermutlich ein Eigenbau. Die Hülle des Pakets werde noch untersucht, sagte ein Sprecher. Ob Spuren gesichert werden konnten, wurde nicht mitgeteilt.

Es war nicht der erste Sprengstoffalarm in einer Poststelle der Bundesregierung. Bei der routinemäßigen Post-Überprüfung für das Kanzleramt war im Januar des Vorjahres ein Päckchen aufgefallen, das per Luftpost aus Griechenland kam. Die Bundesanwaltschaft ermittelte. Gut drei Wochen später bekannte sich eine linksextremistische griechische Untergrundorganisation.

dpa/fn