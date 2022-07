„Könnte Bevölkerung verunsichern“: Thüringer Verfassungsschutz warnt nun offen vor Querdenker-Eskalation

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Corona-Demonstration in Magdeburg. Es kam zu Ausschreitungen zwischen den Demonstranten und der Polizei. © Bernd März/IMAGO

Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Corona-Pandemie könnten radikale Kräfte mobilisieren. Der Thüringer Verfassungsschutz warnt die Bevölkerung.

Erfurt - Seit der Corona-Pandemie sind radikale Gruppierungen vermehrt auf den Straßen unterwegs. Allen voran die sogenannten Querdenker. Der Ukraine-Krieg polarisiert mancherorts zusätzlich – und oftmals stärken Krisen radikale Gruppen. Jetzt warnt der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, vor neuen Eskalationen: Kramer sieht Gefahren für die innere Sicherheit ist in Deutschland.

Thüringer Verfassungsschutz warnt vor massiven Protesten

Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes bezeichnete es als „realistisch“, dass die Demonstrationen der Querdenker in den Jahren 2020 und 2021 ein „Kindergeburtstag waren im Vergleich zum kommenden Herbst und Winter.“ Es sei zwar „weder seriös noch hilfreich, Schreckensszenarien im 24-Stundentakt herbeizureden oder Angst zu verbreiten“, sagte er dem Handelsblatt. Die Zahl der Demonstrationen habe abgenommen, doch radikalisierte Querdenker gibt es immer noch.

„Wir können alle Probleme irgendwie lösen, davon bin ich überzeugt“, erklärte Kramer. „Aber wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die politische Führung, die Demokratie und unseren Staat weiter erodiert oder zusammenbricht, das möchte ich mir – noch – nicht ausmalen.“

Kramer plädierte dafür, offen mit Informationen umzugehen: „Gleichwohl ist es gerade die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, zunächst die politisch Verantwortlichen und dann schließlich auch die Öffentlichkeit angemessen über ihre Einschätzungen zu informieren und dabei auch Worst-Case-Szenarien nicht zu verheimlichen, selbst wenn diese die Bevölkerung beunruhigen könnten.“

Krieg in der Ukraine als Auslöser für neue Sicherheits-Probleme in Deutschland

Als möglichen Auslöser für gewaltsame Proteste sieht Kramer den Gasnotstand. Neben fehlendem Gas zum Heizen könnte ein Zusammenbruch der Industrieproduktion für eine dramatisch hohe Arbeitslosigkeit sorgen. Aufgrund der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt dort kein russisches Gas mehr. Die Sorge ist groß, dass nach den Arbeiten, die bis Donnerstag andauern, die Leitungen leer bleiben und Gas knapp wird. Kramer warnte, dass ausländische und inländische Kräfte die Verunsicherung und Angst in der Bevölkerung weiter befeuern und für sich in Stimmen und Stimmung ummünzen.

Auch die AfD sei hier „ganz vorne mit dabei“. Die Partei wird seit Kurzem auch in Baden-Württemberg als Verdachtsfall beobachtet.„So sinkt die anfängliche Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen bereits in ganzen Landstrichen fühlbar“, stellte der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes fest.

Neue Corona-Maßnahmen könnten auf Protest sorgen – Geheimdienst-Chef warnt vor leeren Versprechen

Neben dem Gasnotstand könnte eine mögliche neue Coronavirus-Welle im Herbst Querdenker provozieren. „Anstehende Hygienemaßnahmen und ein möglicher Lockdown stoßen zunehmend auf weniger Verständnis und offene Ablehnung in breiten Teilen der Bevölkerung“, sagte Kramer. „Es hilft dann auch nichts, wenn jetzt zur Beruhigung versprochen wird, dass es keine Schulschließungen oder Lockdowns mehr geben wird.“ Denn das sei „unseriös und verstärkt das Misstrauen in der Bevölkerung“, so Kramer im Handelsblatt. (vk/dpa)