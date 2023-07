Verfassungsgericht bestätigt Cannabis-Verbot – Jugendrichter den Tränen nahe

Von: Judith Goetsch

Der Jugendrichter Andreas Müller ist nach der Entscheidung gegen eine Cannabis-Entkriminalisierung empört. Sein Reaktionsvideo geht auf Twitter viral.

Berlin – Andreas Müller aus Bernau bei Berlin erhebt seine Stimme auf Twitter. Die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen die Entkriminalisierung von Cannabis geht dem Jugendrichter gegen den Strich. In einem 45-sekündigen Video kritisiert er das Festhalten an der aus seiner Sicht veralteten Drogenpolitik scharf. Die Entscheidung versetze ihn in einen Schockzustand. Der Jugendrichter scheint mit den Tränen zu kämpfen.

Als einer von drei Amtsrichtern hatte Müller das Bundesverfassungsgericht zur Evaluierung der aktuellen Rechtslage zu Cannabis-Besitz aufgefordert. Verfahren an ihren eigenen Gerichten im Zusammenhang mit Cannabis setzten er und seine Kollegen bis zur Entscheidung aus. Am Dienstag hatte Karlsruhe schließlich verkündet, dass das bisherige Verbot von Cannabis weiterhin Bestand habe. Das oberste Gericht bestätigte damit seine Entscheidung von 1994 und wies die Amtsgerichte ab. Die Vorlagen seien nicht substanziiert genug, um eine weitere Prüfung der Rechtslage zu veranlassen.

Müllers Kampf für Cannabis-Legalisierung

Müller ist als Cannabis-Befürworter bekannt. Er ist Vorsitzender des Vereins LEAP („Law Enforcement Against Prohibition“, dt. Strafverfolgungsbehörden gegen Prohibition) und Autor des Sachbuchs Kiffen und Kriminalität von 2015. 2022 veröffentlichte er mit dem Rapper GReeeN den Song Entkriminalisierung Sofort.

Argumente von Müller und anderen Befürwortern der Entkriminalisierung von Cannabis-Gebrauch: Die Verfolgung von Cannabis-Delikten ist teuer. Eine Legalisierung könnte dem Staat 4,7 Milliarden Euro Einnahmen bringen, so eine Studie des Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE). In diese Summe sind potenzielle Einsparungen in der Strafverfolgung schon inbegriffen. Dieser Punkt ist allerdings umstritten: Der Deutsche Richterbund (DRB) geht eher von einer Mehrbelastung der Gerichte durch neue Streitfragen aus und bezeichnet eine Kostenreduktion als „völlig unrealistisch“.

Das Bundesverfassungsgericht hält an seiner Rechtsprechung zu Cannabis von 1994 fest. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Lautersbachs Legalisierungspläne

Auf gesetzgeberischer Ebene wird die Legalisierung weiter vorangetrieben. Ein Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht vor, dass grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für über 18-Jährige und der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf erlaubt werden sollen. Einen freien Verkauf der Droge in spezialisierten Geschäften, wie anfänglich diskutiert worden war, soll es aber nicht geben. Cannabis soll stattdessen in sogenannten Cannabis-Clubs gemeinschaftlich angebaut und abgegeben werden dürfen (Judith Goetsch/dpa).