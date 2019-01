Verfassungsschutz: Rechtsnationaler „Flügel“ könnte gesamte AfD beeinflusst haben

Die eigentlich entscheidende Information fehlt:

Das Gutachten des Verfassungsschutzes ist intern und geheim.

Trotzdem verfügen u.a. der Spiegel und die dpa offenbar über den Originalwortlaut - das Gutachten wurde also an die Medien "durchgestochen".

Eine Anfrage des AfD-Bundesvorstands beim BfV , ob ihm das Gutachten, aus dem diverse Medien bereits zitierten, zur Verfügung gestellt werden könne, wurde selbstverständlich abschlägig beschieden - schließlich handele es sich um ein geheimes Gutachten. Aus dem zwar in diffamierender Absicht seitens der Medien zitiert werden darf, gegen das sich aber die von ihm betroffene Gruppierung nicht verteidigen darf. Von großer Aufregung in unseren neutraler und objektiver Berichterstattung verpflichteten Medien oder gar einer hausinternen Untersuchung im BfV zur Ermittlung und anschließenden Bestrafung des "Durchstechers" ist nichts zu vernehmen - man vergleiche das mit dem Fall des Dresdener Justizbeamten, der den Haftbefehl zu dem im vergangenen September in Chemnitz von zwei Asylbewerbern an einem Familienvater deutschkubanischer Herkunft begangenen Tötungsdelikt an die Medien weitergab und deswegen seinen Job verlor.

Dies in Kombination mit der Tatsache, daß erst der Präsident des BfV ausgetauscht bzw. durch einen etwas fügsameren Beamten ersetzt werden mußte, reicht zur Beurteilung des Falles.

Eines detaillierten Blicks auf die bisher publizierten - und meist an Erbärmlichkeit nicht zu überbietenden - "Vorwürfe" bedarf es eigentlich nicht mehr.