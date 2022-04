Verhängung von Sanktionen: Russland erteilt Boris Johnson Einreiseverbot

Boris Johnson © IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Nach dem Erlass von Sanktionen gegen Russland hat Moskau Spitzenpolitiker der britische Regierung mit Einreiseverboten belegt.

Moskau in Russland - Betroffen seien unter anderem Premierminister Boris Johnson, Verteidigungsminister Ben Wallace, Chefdiplomatin Liz Truss und die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon, erklärte das Außenministerium am Samstag in Moskau. Die Einreisesperren seien "eine Antwort auf Londons ungezügelte Informations- und Politikkampagne, mit der Russland international isoliert werden soll".

"Die britische Führung verschlechtert bewusst die Situation rund um die Ukraine, indem es das Kiewer Regime mit tödlichen Waffen vollpumpt und ähnliche Bemühungen der Nato koordiniert", erklärte das russische Außenministerium weiter. Großbritannien hatte zuvor wie viele andere westliche Länder wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine Sanktionen verhängt. bur/jes/noe