Mehr Aufklärung

Was sich auf derStraße ändern soll;Geld & Markt 16. August

Es ist zu begrüßen, dass sich Andreas Scheuer bemüht, die Straßenverkehrsordnung (StVO) anzupassen. Unsere Bußgelder in Deutschland sind viel zu niedrig, sie halten keinen Falschparker auf, denn oft ist der Strafzettel günstiger als das legal erworbene Parkticket. Wenn es überhaupt zu einem Strafzettel kommt. Denn so schön es sich anhört, was Herr Scheuer da plant: Es muss geahndet werden. Ich bin in München täglich mit dem Fahrrad unterwegs und sogar auf einer Strecke von nur zwei Kilometern kommt es vor, dass ein Pkw auf dem Radweg steht. Hier scheint es kein Unrechtsbewusstsein zu geben, dass Radler gefährdet werden, ist wohl vielen Autofahrern nicht bewusst. Außerdem würde mich interessieren, was diese Fahrradzonen sein sollen. Für mich klingt die Beschreibung wie für die bereits bestehenden Fahrradstraßen, die es in München mehr und mehr gibt. Allerdings kennen viele Autofahrer die Regeln nicht, Aufklärung täte Not. Anstatt Radlrambos auf den Fahrbahnen zu kontrollieren, sollte die Polizei in den Fahrradstraßen auch mal Kontrollen der Autofahrer durchführen und für Aufklärung sorgen.

Dem Kommentar von Mike Schier ist insofern Recht zu geben, dass jeder Verkehrsteilnehmer – vom Fußgänger über den E-Tretrollerfahrer bis zum Rad- und Autofahrer – ihr Verhalten überdenken sollten. Es geht nur miteinander, und ein Radler auf dem Fußweg ist sicher nicht besser als ein Fußgänger, der auf dem Radweg läuft oder ein Autofahrer, der hier sein Fahrzeug abstellt. Das Verhalten hängt nicht vom Fortbewegungsmittel ab, das sei allen gesagt!

Petra Martin

München