Verleger chinakritischer Bücher aus Taiwan in China unter Beobachtung

Fähre Anqi 2 von Fuzhou nach Matsu in Taiwan © IMAGO

Die chinesische Justiz ermittelt gegen einen inhaftierten Verleger aus Taiwan, der chinakritische Bücher veröffentlicht hat.

Li Yanhe, der besser als Fu Cha bekannt ist, werde der Gefährdung der nationalen Sicherheit in China verdächtigt, sagte ein Sprecher des Taiwanamtes der chinesischen Regierung in Peking am Mittwoch auf Anfragen von Journalisten. Es war die erste offizielle Stellungnahme nach der berichteten Festnahme des Verlegers im März in Shanghai.

Fu Cha, der 1971 in der Volksrepublik geboren wurde, siedelte nach der Heirat mit einer Taiwanerin 2009 in die demokratische Inselrepublik um, wo er die Staatsbürgerschaft beantragte. Wie die chinesische Zeitung «Liberty Times» berichtet hatte, besitzt er schon einen taiwanischen Personalausweis, musste aber seine Wohnortregistrierung (Hukou) in China auflösen, um die Einbürgerung abzuschließen. Aus diesem Grund sei er nach China geflogen.

Fu Cha hatte Gusa Press 2009 in Taiwan gegründet und auch Bücher herausgegeben, die die Kommunistische Partei kritisieren oder Tabu-Themen in China berühren. Die Bücher behandelten unter anderem den Umgang mit der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989, den globalen Einfluss chinesischer Propaganda oder die Verfolgung muslimischer Uiguren im nordwestchinesischen Xinjiang. (dpa)