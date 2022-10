Vermögensabgabe wegen Ukraine-Krieg? FDP kontert Grünen-Initiative –„gefährdet die wirtschaftliche Stabilität“

Von: Felix Durach

Katrin Göring-Eckardt bei einer Rede im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Eine Gruppe von Grünen-Abgeordneten um Katrin Göring-Eckardt spricht sich erneut für eine einmalige Vermögensabgabe aus. Kritik an dem Vorschlag kommt vor allem aus der FDP.

Berlin – Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden durch die andauernden Krisen einer zunehmenden Belastung ausgesetzt. Auf die seit 2020 andauernden Corona-Pandemie folgten in diesem Jahr nun der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise. Kombiniert mit steigenden Inflationsraten führen die Entwicklungen dazu, dass immer mehr Menschen in Deutschland um ihre Existenz fürchten müssen.

Wegen andauernder Krisen: Gutachten hält einmalige Vermögensabgabe für möglich

Diese Krisen könnten nun möglicherweise als „tauglicher Anlass“ für eine einmalige Vermögensabgabe derjenigen dienen, die trotz andauernder Belastung über ein großes Vermögen verfügen. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags durchgeführt hat und das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt.

Demnach seien die finanziellen Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder auch der Klimakrise ein möglicher Grund für die Erhebung einer solchen Vermögensabgabe. „Auf der Grundlage dieser Auslegung können auch die Folgelasten der Klimakrise oder des Krieges gegen die Ukraine nach der Einschätzung des Gesetzgebers ein tauglicher Anlass für die einmalige Erhebung einer Vermögens­abgabe sein“, zitiert das RND aus den Ergebnissen des Gutachtens.

Göring-Eckardt für einmalige Vermögensabgabe – „Wir haben eine Notsituation“

In Auftrag gegeben wurde das Gutachten von der Bundestagsvizepräsidentin und früheren Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt. Dass diese sich weiter für eine einmalige Vermögensabgabe einsetzen will, ist bereits seit Ende September bekannt. Wie die taz berichtet hatte, haben Göring-Eckardt und weitere Fraktionskollegen einen Antrag für den Grünen-Parteitag am Wochenende gestellt. „Auch Menschen mit sehr hohen Vermögen sollen etwas abgeben“, zitiert das Portal aus dem Antrag der Gruppe. Dies soll über eine „verfassungsfeste Vermögensabgabe“ geschehen.

Gegenüber dem RND bekräftigte Göring-Eckardt ihr Anliegen nun erneut. „Wir haben eine Notsituation, nicht wegen einer, sondern gleich mehrerer Krisen“, erklärte die frühere Fraktionsvorsitzende der Grünen. All diese Krisen würden die soziale Unwucht verstärken.

Vermögensabgabe: FDP gegen Grünen-Initiative – „gefährdet die wirtschaftliche Stabilität“

Dass die Ampel-Regierung sich auf eine solche einmalige Vermögensabgabe einigen könnte, scheint jedoch alles andere als wahrscheinlich. Der finanzpolitische Sprecher der FDP, Markus Herbrand, positionierte sich auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA klar gegen die Erhebung einer solchen Vermögensabgabe.

„Nach dem Motto ‚alter Wein in neuen Schläuchen‘ wird eine Idee reanimiert, die schon 1993 vom Bundesverfassungsgericht und zuletzt 2021 vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen als kaum vereinbar mit dem Grundgesetz eingestuft wurde“, erklärt Herbrand mit Blick auf den Vorstoß der Grünen. „Die Initiative der Grünen geht daher in die falsche Richtung und gefährdet die wirtschaftliche Stabilität“, führt der Bundestagsabgeordnete weiter aus.

Markus Herbrand, der finanzpolitische Sprecher der FDP im Bundestag. © Pressefoto/FDP

Trotz Energiekrise: FDP sieht keine Notwendigkeit für weitere Abgaben oder Steuererhöhungen

Der finanzpolitische Sprecher der FDP verweist darauf, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) „ein überzeugendes Konzept für die Finanzierung der vor uns liegenden Mammutaufgaben“ vorgelegt habe. Die FDP-Fraktion sehe deswegen keine Notwendigkeit für weitere Abgaben oder Steuererhöhungen.

Kritik äußert Herbrand auch an der Argumentation des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Diese sei zu kurz gedacht und könne nicht überzeugen. „Diesem einfachen Muster folgend, wäre sicherlich auch die passende Expertise für eine vollständige Rückwärtsrolle beim Atomausstieg verglichen mit den Milliardenkosten bei der regenerativen Energiewende aufzutreiben“, so der Bundestagsabgeordnete.

In dieser Woche kommt es nicht zum ersten Mal zu Unstimmigkeiten in der Ampel-Koalition. Bereits nach der Niedersachsenwahl erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai recht offen, die FDP habe „große Probleme mit dieser Koalition.“ Ob zumindest innerhalb der Grünen Einigkeit über die Erhebung einer Vermögensabgabe besteht, wird sich am Wochenende zeigen. Dann steht die Bundesdelegiertenkonferenz der Partei in Bonn an. (fd)