Verpflichtendes „Deutschland-Praktikum“ für Auszubildende: So erklärt Söder die kuriosen CSU-Pläne

Es soll keine Rückkehr zur Wehrpflicht und auch keine allgemeine Dienstpflicht sein: Die CSU will aber mehr junge Menschen als bisher dazu bringen, sich eine begrenzte Zeit für den Staat oder die Allgemeinheit zu engagieren.

Update 6. Mai, 15.11 Uhr: Die CSU will junge Menschen mit Vorteilen und Pluspunkten etwa bei der Studienplatz-Vergabe zu einem freiwilligen „Deutschland-Praktikum“ bewegen. Die Praktikumszeit - die CSU denkt an etwa acht bis zwölf Wochen - soll bei staatlichen, sozialen, ökologischen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen oder bei der Bundeswehr absolviert werden können. Das erläuterte CSU-Chef Markus Söder am Montag nach einer Parteivorstandssitzung in München.

Das „Deutschland-Praktikum“ soll demnach ein weiteres Angebot neben Bundesfreiwilligendienst und freiwilligem Wehrdienst sein, um junge Menschen zu einem Engagement für Staat und Allgemeinheit zu bewegen - aber eben zeitlich begrenzt. Der freiwillige Wehrdienst dauert dagegen mindestens sieben Monate. Der Bundesfreiwilligendienst umfasst mindestens sechs Monate, die Regeldauer sind zwölf Monate.

„Wir brauchen eine engere Bindung der jüngeren Generation zu den Grundfesten dieses Staates - denn es ist ihr Staat“, sagte Söder. Das „Deutschland-Praktikum“ sei ein ganz bewusstes Angebot an junge Menschen, um mit ihrem Land noch enger zusammenzuwachsen. Eine solche Zeit könne in jedem Fall ein Gewinn für die jungen Menschen sein. Wer sich dafür entscheide, solle aber zusätzlich davon profitieren. „Wer Zeit einbringt, um anderen etwas zu geben, der soll auch einen Vorteil davon haben“, erklärte Bayerns Ministerpräsident.

„Deutschland-Praktikum“ für Auszubildende: CSU erklärt kuriose Pläne

Neben Vorteilen bei der Vergabe von Studienplätzen wird in der CSU auch über gewisse finanzielle Anreize diskutiert. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt etwa schlägt vor, den Absolventen eines solchen Praktikums einen Geldbetrag auf einem Zukunftskonto bereitzustellen. Das Geld solle dann später zu Ausbildungszwecken - für Studium, Berufsausbildung oder auch Führerschein - abgerufen werden können.

Söder berichtete, viele in der CSU hätten zwar Sympathie für eine allgemeine Dienstpflicht. Das „Deutschland-Praktikum“ solle aber nun ein Einstieg sein für mehr staatsbürgerschaftliches Engagement.

Vize-CSU-Generalsekretär Florian Hahn betonte, das neue Angebot solle in jedem Fall kompatibel mit den bisher bestehenden, auf längere Zeit angelegten Angeboten sein. All dies wolle man aufeinander abstimmen. Die genauen Details sollten in den kommenden Monaten geprüft werden.

Das Praktikum ist ein Punkt in einem Positionspapier zur Bundeswehr, das Hahn für seine Partei erarbeitet und das der Parteivorstand am Montag einstimmig beschlossen hat. Darin bekennt sich die CSU ausdrücklich zur Bundeswehr, fordert beispielsweise den Aufbau einer europäischen Armee bis 2030 und generell eine Aufwertung der Bundeswehr - mit mehr Geld, mehr Anerkennung und besserer Ausrüstung.

München - Das gehe aus einem Positionspapier hervor, das der CSU-Vorstand am Montag beschließen solle, berichtete die "Süddeutsche Zeitung". Wann dieses Praktikum eingeführt werden und wie lange es dauern soll, steht demnach noch nicht fest.

Anders als früher bei der Wehrpflicht oder beim Zivildienst soll es dem Bericht zufolge nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen gelten. Offen sei noch, ob es mit dem freiwilligen sozialen Jahr verknüpft werden könnte.

Wörtlich heißt es laut "SZ" in dem Positionspapier: "Wir wollen darüber hinaus die Einführung eines staatsbürgerlichen Deutschland-Praktikums während der Ausbildungszeit, das bei staatlichen, sozialen, ökologischen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen oder der Bundeswehr absolviert werden kann."

